-->

Saturday, 18 November 2023 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(ألعاب القوى) يختتم اليوم الأول من منافسات البطولة العامة لسباق الطريق

11/17/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- اختتمت اليوم الجمعة منافسات اليوم الأول للبطولة العامة لسباق الطريق التي نظمها اتحاد ألعاب القوى تحت رعاية السيدة فاطمة العيسى لفئة البراعم والأشبال والشباب.
وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز القادسية بالمركز الأول بفئة 1 كيلومتر للبراعم (فردي وفرق) وفئة 2 كيلومتر للأشبال (فرق) وفئة 4 كيلومترات للشباب (فرق) فيما فاز كاظمة فئة 2 كيلومتر للأشبال (فردي) وخيطان فئة 4 كيلومترات للشباب (فردي).
وفي فئة البراعم سباق 1 كيلومتر للفرق حقق القادسية المركز الأول ب14 نقطة في حين فاز الساحل بالمركز الثاني بعدما حصد 17 نقطة أما في الفردي فقد فاز لاعب القادسية حميد عبدالله بالمركز الاول بعدما حقق زمن قدره 26ر15ر3 دقيقة فيما فاز لاعب الجهراء يحيى كمال بالمركزالثاني بعد تحقيقه زمن قدره 38ر16ر3 دقيقة.
وفي فئة الأشبال سباق 2 كيلومتر للفرق حقق القادسية المركز الأول ب10 نقاط والكويت بالمركز الثاني ب22 نقطة أما في الفردي فقد فاز لاعب كاظمة عيسى العصفور بالمركز الأول بعد تحقيقه زمن قدره 20ر14ر6 دقيقة فيما فاز لاعب القادسية زياد سعيد بالمركز الثاني بعدما حقق زمن قدره 10ر15ر6 دقيقة.
وفي فئة الشباب سباق 4 كيلومترات للفرق فاز القادسية بالمركز الأول بعدما حقق 13 نقطة وكاظمة بالمركز الثاني ب16 نقطة أما في فئةالفردي فقد فاز لاعب خيطان فارس علي بالمركز الأول بعد تحقيقه زمن قدره 30ر51ر12 دقيقة فيما فاز لاعب القادسية فرج مبارك بالمركز الثاني بعدما حقق زمن قدره 90ر08ر13 دقيقة.
وشاركت في فئة البراعم أندية القادسية والكويت وكاظمة والساحل والشباب والجهراء وخيطان والصليبيخات أما في فئة الاشبال فقد شاركت اندية القادسية والكويت وكاظمة والساحل وخيطان والجهراء فيما شارك في فئة الشباب اندية القادسية وكاظمة والكويت وخيطان والساحل. (النهاية)

س ع د / م م ج




MENAFN17112023000071011013ID1107449170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث