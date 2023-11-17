(ألعاب القوى) يختتم اليوم الأول من منافسات البطولة العامة لسباق الطريق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- اختتمت اليوم الجمعة منافسات اليوم الأول للبطولة العامة لسباق الطريق التي نظمها اتحاد ألعاب القوى تحت رعاية السيدة فاطمة العيسى لفئة البراعم والأشبال والشباب.
وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز القادسية بالمركز الأول بفئة 1 كيلومتر للبراعم (فردي وفرق) وفئة 2 كيلومتر للأشبال (فرق) وفئة 4 كيلومترات للشباب (فرق) فيما فاز كاظمة فئة 2 كيلومتر للأشبال (فردي) وخيطان فئة 4 كيلومترات للشباب (فردي).
وفي فئة البراعم سباق 1 كيلومتر للفرق حقق القادسية المركز الأول ب14 نقطة في حين فاز الساحل بالمركز الثاني بعدما حصد 17 نقطة أما في الفردي فقد فاز لاعب القادسية حميد عبدالله بالمركز الاول بعدما حقق زمن قدره 26ر15ر3 دقيقة فيما فاز لاعب الجهراء يحيى كمال بالمركزالثاني بعد تحقيقه زمن قدره 38ر16ر3 دقيقة.
وفي فئة الأشبال سباق 2 كيلومتر للفرق حقق القادسية المركز الأول ب10 نقاط والكويت بالمركز الثاني ب22 نقطة أما في الفردي فقد فاز لاعب كاظمة عيسى العصفور بالمركز الأول بعد تحقيقه زمن قدره 20ر14ر6 دقيقة فيما فاز لاعب القادسية زياد سعيد بالمركز الثاني بعدما حقق زمن قدره 10ر15ر6 دقيقة.
وفي فئة الشباب سباق 4 كيلومترات للفرق فاز القادسية بالمركز الأول بعدما حقق 13 نقطة وكاظمة بالمركز الثاني ب16 نقطة أما في فئةالفردي فقد فاز لاعب خيطان فارس علي بالمركز الأول بعد تحقيقه زمن قدره 30ر51ر12 دقيقة فيما فاز لاعب القادسية فرج مبارك بالمركز الثاني بعدما حقق زمن قدره 90ر08ر13 دقيقة.
وشاركت في فئة البراعم أندية القادسية والكويت وكاظمة والساحل والشباب والجهراء وخيطان والصليبيخات أما في فئة الاشبال فقد شاركت اندية القادسية والكويت وكاظمة والساحل وخيطان والجهراء فيما شارك في فئة الشباب اندية القادسية وكاظمة والكويت وخيطان والساحل. (النهاية)
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