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الكويت تنال تأييد مجلس برنامج الأغذية للمطالبة بتأمين استمرار المساعدات الانسانية في غزة

11/17/2023 11:19:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 17 - 11 (كونا) -- نالت دولة الكويت اليوم الجمعة تأييد دول المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالاجماع للمطالبة رسميا بتأمين وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والانسانية في قطاع غزة منتقدة التقاعس الدولي والازدواجية تجاه الكارثة.
وذكرت المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في روما في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الدورة الاعتيادية الثانية للمجلس التنفيذي نجحت في ختام أعمالها بمقر البرنامج في روما أمس الخميس وبعد أيام في اصدار بيان رسمي حول الأزمة الانسانية في قطاع غزة.
وأوضحت المندوبية أن استصدار بيان المجلس التنفيذي جاء عقب مشاورات ومفاوضات متصلة قادتها دولة الكويت مع باقي دول المجلس حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والمساعي الحثيثة التي بذلتها الكويت بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية لدى برنامج الأغذية العالمي.
وأشارت الى أن المجلس التنفيذي كلف رئيسه في البيان الرسمي أن يرفع الى المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين "وجهات النظر القوية لممثلي الدول الأعضاء بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وأن يضطلع البرنامج وبصورة فعالة بولايته المتمثلة في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وعلى الفور لجميع المدنيين في قطاع غزة".
كما كلفه بالتعبير عن "تطلع أعضاء المجلس لأن تشدد المديرة التنفيذية على خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة والاستمرار في دعوتها كي يتمكن برنامج الأغذية العالمي من الاضطلاع بفعالية بولايته المتمثلة في ضمان التسليم الفوري للمساعدات الإنسانية لجميع السكان المدنيين المحتاجين في أنحاء القطاع".
وفي مستهل كلمة اطلعت عليها (كونا) تقدم ممثل دولة الكويت لدى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي المهندس يوسف جحيل "بالتعازي لأهلنا في غزة وبالتحية للشعب الفلسطيني الصامد في وجه أبشع احتلال عرفه التاريخ" مثنيا على جهود البرنامج الحثيثة وعمله لايصال المساعدات الانسانية والغذائية لاغاثة المدنيين في قطاع غزة.
وشدد جحيل على أن برنامج الأغذية العالمي كما أكدت مؤخرا مديرته التنفيذية "يمتلك القدرات اللوجستية المتميزة التي تمكنه من سرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يواجه أزمة جوع مهولة في ظل انقطاع الامدادات الغذائية بكل أشكالها للمدنيين".
وقال منتقدا مواقف بعض الدول من العدوان "ان العار على كل من صفق لقوات الاحتلال وهي تقتل الأطفال والنساء على الازدواجية التي لا مثيل لها بين التعامل مع الأزمات الأخرى بالتباكي على ضحايا الصراع وبين العدوان على غزة لأولئك الذين لاذوا بالصمت خوفا من هجوم جيش الاحتلال الاعلامي".
واستنكر ممثل الكويت الذين لا يرون "التطهير العرقي ولا القصف العشوائي للمدنيين ولا قتل الأطفال ولا التهجير الجماعي في غزة كأن ما نشهده كل يوم على مرمى ومسمع العالم هو من وحي الخيال".
وتوجه باللوم الى من "تشدق بالمبادئ الدولية والقيم الانسانية وحقوق الانسان والمساواة والتضامن والحقوق الأساسية بالحصول على الغذاء والماء وتمكين المرأة والفتيات" متسائلا "أين ذهبت هذه الشعارات أمام آلة القتل والدمار لقوات الاحتلال في غزة ودفن الأطفال والنساء أشلاء تحت الدمار".
وخلص المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في روما بالقول ان هذه الازدواجية الفجة "أطاحت كل هذه القيم المزعومة في مزبلة التاريخ".
وأعيد انتخاب الكويت لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي المكون من 36 دولة والذي تولت رئاسته في الفترة من 2016 الى 2018 لفترة رابعة في السنوات العشر الأخيرة للمشاركة حتى 31 ديسمبر 2024 في ادارة أهم وكالات الاغاثة التابعة للأمم المتحدة وعملياتها الانسانية. (النهاية)

م ن / ر ج



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