الكويت تنال تأييد مجلس برنامج الأغذية للمطالبة بتأمين استمرار المساعدات الانسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 17 - 11 (كونا) -- نالت دولة الكويت اليوم الجمعة تأييد دول المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالاجماع للمطالبة رسميا بتأمين وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والانسانية في قطاع غزة منتقدة التقاعس الدولي والازدواجية تجاه الكارثة.
وذكرت المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في روما في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الدورة الاعتيادية الثانية للمجلس التنفيذي نجحت في ختام أعمالها بمقر البرنامج في روما أمس الخميس وبعد أيام في اصدار بيان رسمي حول الأزمة الانسانية في قطاع غزة.
وأوضحت المندوبية أن استصدار بيان المجلس التنفيذي جاء عقب مشاورات ومفاوضات متصلة قادتها دولة الكويت مع باقي دول المجلس حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والمساعي الحثيثة التي بذلتها الكويت بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية لدى برنامج الأغذية العالمي.
وأشارت الى أن المجلس التنفيذي كلف رئيسه في البيان الرسمي أن يرفع الى المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين "وجهات النظر القوية لممثلي الدول الأعضاء بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وأن يضطلع البرنامج وبصورة فعالة بولايته المتمثلة في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وعلى الفور لجميع المدنيين في قطاع غزة".
كما كلفه بالتعبير عن "تطلع أعضاء المجلس لأن تشدد المديرة التنفيذية على خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة والاستمرار في دعوتها كي يتمكن برنامج الأغذية العالمي من الاضطلاع بفعالية بولايته المتمثلة في ضمان التسليم الفوري للمساعدات الإنسانية لجميع السكان المدنيين المحتاجين في أنحاء القطاع".
وفي مستهل كلمة اطلعت عليها (كونا) تقدم ممثل دولة الكويت لدى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي المهندس يوسف جحيل "بالتعازي لأهلنا في غزة وبالتحية للشعب الفلسطيني الصامد في وجه أبشع احتلال عرفه التاريخ" مثنيا على جهود البرنامج الحثيثة وعمله لايصال المساعدات الانسانية والغذائية لاغاثة المدنيين في قطاع غزة.
وشدد جحيل على أن برنامج الأغذية العالمي كما أكدت مؤخرا مديرته التنفيذية "يمتلك القدرات اللوجستية المتميزة التي تمكنه من سرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يواجه أزمة جوع مهولة في ظل انقطاع الامدادات الغذائية بكل أشكالها للمدنيين".
وقال منتقدا مواقف بعض الدول من العدوان "ان العار على كل من صفق لقوات الاحتلال وهي تقتل الأطفال والنساء على الازدواجية التي لا مثيل لها بين التعامل مع الأزمات الأخرى بالتباكي على ضحايا الصراع وبين العدوان على غزة لأولئك الذين لاذوا بالصمت خوفا من هجوم جيش الاحتلال الاعلامي".
واستنكر ممثل الكويت الذين لا يرون "التطهير العرقي ولا القصف العشوائي للمدنيين ولا قتل الأطفال ولا التهجير الجماعي في غزة كأن ما نشهده كل يوم على مرمى ومسمع العالم هو من وحي الخيال".
وتوجه باللوم الى من "تشدق بالمبادئ الدولية والقيم الانسانية وحقوق الانسان والمساواة والتضامن والحقوق الأساسية بالحصول على الغذاء والماء وتمكين المرأة والفتيات" متسائلا "أين ذهبت هذه الشعارات أمام آلة القتل والدمار لقوات الاحتلال في غزة ودفن الأطفال والنساء أشلاء تحت الدمار".
وخلص المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في روما بالقول ان هذه الازدواجية الفجة "أطاحت كل هذه القيم المزعومة في مزبلة التاريخ".
وأعيد انتخاب الكويت لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي المكون من 36 دولة والذي تولت رئاسته في الفترة من 2016 الى 2018 لفترة رابعة في السنوات العشر الأخيرة للمشاركة حتى 31 ديسمبر 2024 في ادارة أهم وكالات الاغاثة التابعة للأمم المتحدة وعملياتها الانسانية. (النهاية)
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