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الأمم المتحدة: توقف عمليات إدخال المساعدات الى غزة بسبب انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود

11/17/2023 11:19:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 11 (كونا) -- أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة توقف عمليات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بسبب انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تقم اليوم بأي عملية إغاثة عبر معبر رفح إلى غزة بسبب انقطاع الاتصالات ونقص الوقود لاستحالة إدارة قوافل المساعدات الإنسانية.
وأوضح دوجاريك أن الوقود قدم ل(أونروا) يوم الأول من أمس لتشغيل الشاحنات والرافعات الشوكية لإنجاز الأعمال المتراكمة "إلا أن الوقود نفد مجددا".
وأشار إلى أن خدمات الاتصالات في غزة توقفت بعد ظهر الأمس بعد أن أعلنت الشركات المزودة عن نفاد الوقود لديها لتشغيل المولدات.
وذكر أن الكيان الإسرائيلي المحتل سيسمح بدخول ناقلتي وقود إلى القطاع يوميا قائلا إن ذلك سيكون "بالكاد قطرة في بحر من كمية الوقود التي نحتاجها".
وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة داعيا الكيان المحتل إلى "حماية المدنيين بأي ثمن".
وفي السياق ذكر المتحدث الأممي أن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو ستبدأ يوم الأحد المقبل زيارة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث من المتوقع أن تلتقي مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين لبحث آخر التطورات. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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