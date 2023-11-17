الأمم المتحدة: توقف عمليات إدخال المساعدات الى غزة بسبب انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 11 (كونا) -- أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة توقف عمليات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بسبب انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تقم اليوم بأي عملية إغاثة عبر معبر رفح إلى غزة بسبب انقطاع الاتصالات ونقص الوقود لاستحالة إدارة قوافل المساعدات الإنسانية.
وأوضح دوجاريك أن الوقود قدم ل(أونروا) يوم الأول من أمس لتشغيل الشاحنات والرافعات الشوكية لإنجاز الأعمال المتراكمة "إلا أن الوقود نفد مجددا".
وأشار إلى أن خدمات الاتصالات في غزة توقفت بعد ظهر الأمس بعد أن أعلنت الشركات المزودة عن نفاد الوقود لديها لتشغيل المولدات.
وذكر أن الكيان الإسرائيلي المحتل سيسمح بدخول ناقلتي وقود إلى القطاع يوميا قائلا إن ذلك سيكون "بالكاد قطرة في بحر من كمية الوقود التي نحتاجها".
وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة داعيا الكيان المحتل إلى "حماية المدنيين بأي ثمن".
وفي السياق ذكر المتحدث الأممي أن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو ستبدأ يوم الأحد المقبل زيارة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث من المتوقع أن تلتقي مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين لبحث آخر التطورات. (النهاية)
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