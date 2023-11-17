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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/17/2023 11:19:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – دولة الكويت تنال تأييد دول المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالاجماع للمطالبة رسميا بتأمين وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والانسانية في قطاع غزة.
نيويورك - الأمم المتحدة تعلن توقف عمليات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بسبب انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود والمتحدث باسم الأمين العام يقول إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تقم اليوم بأي عملية إغاثة عبر معبر رفح.
نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.
لندن - رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تفرض عقوبة فورية على نادي (إيفرتون) بخصم عشر نقاط منه "لمخالفته قواعد الربح والاستدامة" وتؤكد أن النادي انتهك الإجراءات المعمول بها بعد تسجيله خسائر مالية لخمسة مواسم متتالية. (النهاية) ر ج

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