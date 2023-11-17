موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – دولة الكويت تنال تأييد دول المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالاجماع للمطالبة رسميا بتأمين وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والانسانية في قطاع غزة.
نيويورك - الأمم المتحدة تعلن توقف عمليات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بسبب انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود والمتحدث باسم الأمين العام يقول إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تقم اليوم بأي عملية إغاثة عبر معبر رفح.
نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.
لندن - رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تفرض عقوبة فورية على نادي (إيفرتون) بخصم عشر نقاط منه "لمخالفته قواعد الربح والاستدامة" وتؤكد أن النادي انتهك الإجراءات المعمول بها بعد تسجيله خسائر مالية لخمسة مواسم متتالية. (النهاية) ر ج
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