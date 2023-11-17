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برنامج الأغذية العالمي: أهل غزة يعانون من الجوع

11/17/2023 11:19:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الثاني (بترا)- قال برنامج الأغذية العالمي اليوم إن إمدادات الغذاء والماء غير موجودة عمليا في غزة، والناس هناك يعانون من الجوع.
وحذر رئيس برنامج الأغذية العالمي على موقع (اكس) بقوله "إنه بدون وصول المساعدات الإنسانية بشكل متزايد ومستدام، سيواجه المدنيون إمكانية المجاعة بشكل فوري".
وأورد البرنامج في تقرير نشره أخيرا أن القطاع يواجه الآن فجوة غذائية هائلة وجوعا واسع النطاق، حيث إن جميع السكان تقريبا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية".
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "في الوقت الحالي هناك 70 بالمئة من الناس في قطاع غزة لا يحصلون على المياه النظيفة بسبب عدم وجود وقود".
وأضافت أن "نقص الوقود أدى إلى تعميق أزمة السكان الذين جردوا من كرامتهم بين عشية وضحاها".
وأعرب المفوض العام لوكالة (الأونروا)، فيليب لازارايني أمس عن اعتقاده "بأن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا".
-- (بترا)
م د/ ف ج
18/11/2023 06:28:22

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