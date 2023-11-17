آلاف المتظاهرين في نيويورك دعما لفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الثاني (بترا)- احتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، الليلة الماضية في عدد من مناطق مدينة نيويورك.

وردد المتظاهرون الذين شاركت معهم، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار سوزان ساراندون شعارات تقول "من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر"، فيما لوح الكثيرون بالأعلام الفلسطينية.

وقالت الممثلة ساراندون أمام الحشد "من المهم الاستماع، ومن المهم أن تكون لديكم حقائق، ليس عليكم الاطلاع على تاريخ تلك المنطقة بأكمله، كل ما عليك فعله هو إظهار الأطفال (الخدج) الذين يموتون في الحاضنات".

وأضافت "هذه الصور كافية لتظهر لكم أن هناك شيئًا خاطئًا تمامًا".

وطالبت ساراندون "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

يذكر أن المظاهرات التي تُعارض الحرب على غزة تنطلق في عدد من المدن الأميركية يوميا.

-- (بترا)

م د/ف ج

18/11/2023 06:21:05

