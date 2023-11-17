تقرير: ازدياد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الثاني (بترا)- أورد تقرير صدر عن المكتب الاممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم السبت، أن حالات القتل والتشريد وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ارتفع بشكل كبير.
وسجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) 251 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين (30 حادثًا)، أو إلحاق أضرار بالممتلكات المملوكة للفلسطينيين (185 حادثًا)، أو وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات (36 حادثًا).
وقال التقرير إن ما يقرب من نصف الحوادث، كانت القوات الإسرائيلية إما ترافق المهاجمين أو تدعمهم بشكل فعال.
ومنذ 7 تشرين الأول، قتلت القوات الإسرائيلية 191 فلسطينيًا، من بينهم 51 طفلاً؛ واستشهد ثمانية آخرون، من بينهم طفل على يد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ليصل العدد إلى نحو 200 شهيدا خلال 42 يوما فقط.
وقال التقرير إن حوالي 66 بالمئة من "الوفيات" وقعت خلال المواجهات التي أعقبت عمليات البحث والاعتقال الإسرائيلية، ولا سيما في محافظتي جنين وطولكرم؛ و24 بالمئة منها كانت في سياق مظاهرات تضامنية مع غزة؛ واستشهد سبعة بالمئة أثناء مهاجمة أو مهاجمة القوات الإسرائيلية أو المستوطنين ؛ و2 بالمئة استشهدوا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين؛ و1 بالمئة أثناء عمليات الهدم العقابية.
وأصابت القوات الإسرائيلية 2684 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 287 طفلاً، أصيب أكثر من نصفهم في سياق المظاهرات، كما أصيب 74 فلسطينيًا آخرين على يد المستوطنين.
وكان نحو 33 بالمئة من تلك الإصابات ناجمة عن الذخيرة الحية.وبحسب التقرير ، هجر منذ 7 تشرين الأول الماضي، حوالي 143 أسرة فلسطينية تضم 1014 شخصًا، من بينهم 388 طفلاً، وسط عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، وتنتمي الأسر النازحة إلى 15 مجتمعًا رعويًا/بدويًا.
كما هجر 143 فلسطينيًا، من بينهم 72 طفلاً، منذ 7 تشرين الأول في أعقاب عمليات الهدم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بحجة عدم وجود تصاريح؛ وهجر كذلك 48 فلسطينيًا، من بينهم 24 طفلاً، في أعقاب عمليات الهدم العقابية.
-- (بترا)
م د/ف ج
18/11/2023 06:17:50
MENAFN17112023000117011021ID1107449164
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