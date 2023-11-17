تقرير: ازدياد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الثاني (بترا)- أورد تقرير صدر عن المكتب الاممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم السبت، أن حالات القتل والتشريد وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ارتفع بشكل كبير.

وسجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) 251 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين (30 حادثًا)، أو إلحاق أضرار بالممتلكات المملوكة للفلسطينيين (185 حادثًا)، أو وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات (36 حادثًا).

وقال التقرير إن ما يقرب من نصف الحوادث، كانت القوات الإسرائيلية إما ترافق المهاجمين أو تدعمهم بشكل فعال.

ومنذ 7 تشرين الأول، قتلت القوات الإسرائيلية 191 فلسطينيًا، من بينهم 51 طفلاً؛ واستشهد ثمانية آخرون، من بينهم طفل على يد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ليصل العدد إلى نحو 200 شهيدا خلال 42 يوما فقط.

وقال التقرير إن حوالي 66 بالمئة من "الوفيات" وقعت خلال المواجهات التي أعقبت عمليات البحث والاعتقال الإسرائيلية، ولا سيما في محافظتي جنين وطولكرم؛ و24 بالمئة منها كانت في سياق مظاهرات تضامنية مع غزة؛ واستشهد سبعة بالمئة أثناء مهاجمة أو مهاجمة القوات الإسرائيلية أو المستوطنين ؛ و2 بالمئة استشهدوا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين؛ و1 بالمئة أثناء عمليات الهدم العقابية.

وأصابت القوات الإسرائيلية 2684 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 287 طفلاً، أصيب أكثر من نصفهم في سياق المظاهرات، كما أصيب 74 فلسطينيًا آخرين على يد المستوطنين.

وكان نحو 33 بالمئة من تلك الإصابات ناجمة عن الذخيرة الحية.وبحسب التقرير ، هجر منذ 7 تشرين الأول الماضي، حوالي 143 أسرة فلسطينية تضم 1014 شخصًا، من بينهم 388 طفلاً، وسط عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، وتنتمي الأسر النازحة إلى 15 مجتمعًا رعويًا/بدويًا.

كما هجر 143 فلسطينيًا، من بينهم 72 طفلاً، منذ 7 تشرين الأول في أعقاب عمليات الهدم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بحجة عدم وجود تصاريح؛ وهجر كذلك 48 فلسطينيًا، من بينهم 24 طفلاً، في أعقاب عمليات الهدم العقابية.

-- (بترا)

م د/ف ج

18/11/2023 06:17:50

