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استشهاد خمسة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة مقر حركة فتح بمخيم بلاطة

11/17/2023 11:19:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الثاني (بترا) - استشهد فجر اليوم السبت خمسة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة بقصف طائرة إسرائيلية مسيرة، مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى إستشهاد خمسة مواطنين ووقوع عدد من الإصابات، من بينها جروح خطيرة، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.
--(بترا)
م ف/ف ج

18/11/2023 06:06:20

MENAFN17112023000117011021ID1107449162

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