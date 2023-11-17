الإمارات ومالطا تطلبان جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

الإمارات ومالطا تطلبان جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين
التاريخ
11/17/2023 11:19:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الثاني (بترا)- دعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومالطا، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لمناقشة "التطورات المقلقة للغاية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأثيرها الشديد على النساء والأطفال".
ولم يحدد المجلس تاريخ الجلسة بعد، لكن البعثة الإماراتية قالت في منشور على موقع (اكس) إن الأعضاء سيستمعون إلى إحاطتين من رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، ورئيسة صندوق الطفولة (يونيسيف) كاثرين رسل، خلال الجلسة.
-- (بترا)
م د/ف ج
18/11/2023 06:03:22
MENAFN17112023000117011021ID1107449161
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