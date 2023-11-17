الإمارات ومالطا تطلبان جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الثاني (بترا)- دعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومالطا، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لمناقشة "التطورات المقلقة للغاية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأثيرها الشديد على النساء والأطفال".

ولم يحدد المجلس تاريخ الجلسة بعد، لكن البعثة الإماراتية قالت في منشور على موقع (اكس) إن الأعضاء سيستمعون إلى إحاطتين من رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، ورئيسة صندوق الطفولة (يونيسيف) كاثرين رسل، خلال الجلسة.

-- (بترا)

م د/ف ج

18/11/2023 06:03:22

