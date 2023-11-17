فرقة أوبرا الإسكندرية تحيى حفل بعنوان ليلة سمع الخميس المقبل

MENAFN - Youm7) تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام، حفلاً تحت عنوان "ليله سمع"، يوم الخميس 23 نوفمبر الجارى، في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح سيد درويش بالإسكندريةـ ويتم الحجز عبر موقع "تذكرتى".

ويتضمن برنامج الحفل عدداً كبيراً من الأغاني، بمشاركة نجوم فرقة أوبرا الإسكندرية وهم: «نعمة عصمت، شمس إبراهيم، ولاء طلبه، هوايدا صلاح، مجدى حرب، أشرف عبود، مصطفى سعد، ياسر سعيد».

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2004 حتى بدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال، وشاركت في العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.



