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فرقة الإنشاد الديني تقيم حفلاً على مسرح الجمهورية.. الأحد

11/17/2023 11:19:35 PM
(MENAFN- Youm7) تقيم فرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا المصرية حفلاً على مسرح الجمهورية بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك غدًا الأحد الموافق 19 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسيشارك بالحفل كل من أمنية سمير، إبراهيم فاروق، محمد عبد الحميد، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، محمد حسين، محمد نشأت.



يذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار فكلف اثنين من أشهر المنشدين في ذلك الوقت وهما الشيخ محمد الفيومي والشيخ عبدالسميع بيومي بتحفيظ الفرقة كل ما يحفظونه من ألحان دينية لأئمة المشايخ أمثال الشيخ على محمود والشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ درويش الحريري وغيرهم وكلف الموسيقار الراحل عبدالمنعم الحريري بوضع المقدمات واللزمات الموسيقية لهذه الأعمال حتى يتم تقديمها للجمهور في شكل عصري متطور.



وقد تولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبدالحليم نويرة كل من المايسترو عبدالمنعم حريري والمايسترو يسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى والمايسترو عمر فرحات والمايسترو عصام عبدالمنعم والمايسترو علاء عبدالسلام، وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني.














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