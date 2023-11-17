علاء قوقة يقدم ورشة التمثيل الاحترافي بمسرح نهاد صليحة.. قريبًا

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- Youm7) يقيم مسرح نهاد صليحة ورشة "التمثيل الاحترافي 2" ويقدمها الدكتور علاء قوقة، الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس
أكاديمية الفنون ، وذلك لمدة 60 ساعة، وفقًا لما أعلنته إدارة المسرح عن فتح باب التقديم في الورشة التي من المقرر إقامتها قريبًا، وسيكون نتاجها عرض مسرحي من إخراج دكتور علاء قوقة.
يذكر أن الدكتور علاء قوقة هو ممثل وممثل مسرحي مصري وأستاذ بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي الفنون المسرحية، شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال التليفزيونية ، تخرّج علاء قوقة من كلية الهندسة ثُم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة الدكتوراه في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006 عن أطروحة له بعنوان "تنمية قدرات التركيز للممثل".
ومن أهم أعماله مسرحية "القاتل الذي أحبني"، ومسلسل "وسط البلد"، ومسرحية "الحفيد"، ومسلسل "الحرير المخملي"، ومسرحية "مسافر ليل"، ومسلسل "الطاووس"، ومسلسل "ملوك الجدعنة"، ومسلسل "كل ما نفترق"، ومسلسل "أبو عمر المصري"، ومسلسل "فوق السحاب"، ومسرحية "ياما في الجراب ياحاوي".
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