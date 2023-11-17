-->

Saturday, 18 November 2023 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علاء قوقة يقدم ورشة التمثيل الاحترافي بمسرح نهاد صليحة.. قريبًا

11/17/2023 11:19:35 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم مسرح نهاد صليحة ورشة "التمثيل الاحترافي 2" ويقدمها الدكتور علاء قوقة، الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس
أكاديمية الفنون ، وذلك لمدة 60 ساعة، وفقًا لما أعلنته إدارة المسرح عن فتح باب التقديم في الورشة التي من المقرر إقامتها قريبًا، وسيكون نتاجها عرض مسرحي من إخراج دكتور علاء قوقة.



يذكر أن الدكتور علاء قوقة هو ممثل وممثل مسرحي مصري وأستاذ بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي الفنون المسرحية، شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال التليفزيونية ، تخرّج علاء قوقة من كلية الهندسة ثُم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة الدكتوراه في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006 عن أطروحة له بعنوان "تنمية قدرات التركيز للممثل".



ومن أهم أعماله مسرحية "القاتل الذي أحبني"، ومسلسل "وسط البلد"، ومسرحية "الحفيد"، ومسلسل "الحرير المخملي"، ومسرحية "مسافر ليل"، ومسلسل "الطاووس"، ومسلسل "ملوك الجدعنة"، ومسلسل "كل ما نفترق"، ومسلسل "أبو عمر المصري"، ومسلسل "فوق السحاب"، ومسرحية "ياما في الجراب ياحاوي".
















MENAFN17112023000132011024ID1107449158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث