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فرقة ونس بقيادة الموسيقار طارق عباس تقيم حفلاً بمعهد الموسيقى العربية.. 23 نوفمبر

11/17/2023 11:19:35 PM
(MENAFN- Youm7) تقيم فرقة ونس بقيادة المايسترو طارق عباس حفلاً غنائيًا علي مسرح المعهد العالي للموسيقي العربية، وذلك يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وستقدم الفرقة خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل مثل "حلاوة شمسنا، وطائر ياهوي".



يذكر أن فرقة ونس أنشأها الدكتور طارق عباس، وهي فرقة موسيقية تجمع في أغانيها بين التراث والمعاصرة، وغالبية أعضائها من الأجانب الذين يتعلمون اللغة العربية في القاهرة.



طارق عباس هو ملحن معتمد في الإذاعة المصرية، يعمل مدرّسًا للغة العربية لغير الناطقين بها في مركز اللغة العربية للعلوم والثقافة التابع لجامعة القاهرة، ويتّبع أسلوبًا فريدًا منذ العام 2001 في تدريس الأجانب باستخدام الموسيقى والغناء.



بدأ عباس تعليم تلامذته الأغاني المصرية التراثية سواء باللغة الفصحى أو اللهجة العامية، وفي العام 2017 أسس فرقته الخاصة "ونس" التي تضم أعضاء من كوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا وأفارقة وغيرهم، لنشر الثقافة المصرية بين الأجانب.
















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