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الفرقة القومية للموسيقى تقيم حفلاً على المسرح الكبير بالأوبرا.. الخميس المقبل

11/17/2023 11:19:34 PM
(MENAFN- Youm7) تقيم الفرقة القومية العربية الموسيقية حفلاً غنائيًا يوم الخميس المقبل الموافق 23 نوفمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو دكتور مصطفى حلمى، وبمشاركة كل من الفنانة آيات فاروق، والفنان أحمد عفت، والفنانة منار سمير، والفنان سامح منير، والفنان أشرف وليد، والفنانة إيناس عز الدين.



جدير بالذكر أن آخر حفلات الفرقة القومية العربية للموسيقي كانت بقيادة المايسترو حازم القصبجى، على مسرح الجمهورية، وتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الحماسية والعاطفية منها، مصريتنا وطنيتنا، عدى النهار، حلوة بلادى، يا بلادى، زهره المدائن، أصبح الآن عندى بندقية، يا مسافر وحدك، أنا وأنت ظلمنا الحب، يا خلي القلب، كان يا مكان، ياللي سامعني .. أداء أحمد عادل، هند النحاس، سعيد عثمان، سارة ذكي، محمد طارق، غادة آدم.



يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربى وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.
















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