الفرقة القومية للموسيقى تقيم حفلاً على المسرح الكبير بالأوبرا.. الخميس المقبل

(MENAFN
- Youm7) تقيم الفرقة القومية العربية الموسيقية حفلاً غنائيًا يوم الخميس المقبل الموافق 23 نوفمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو دكتور مصطفى حلمى، وبمشاركة كل من الفنانة آيات فاروق، والفنان أحمد عفت، والفنانة منار سمير، والفنان سامح منير، والفنان أشرف وليد، والفنانة إيناس عز الدين.
جدير بالذكر أن آخر حفلات الفرقة القومية العربية للموسيقي كانت بقيادة المايسترو حازم القصبجى، على مسرح الجمهورية، وتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الحماسية والعاطفية منها، مصريتنا وطنيتنا، عدى النهار، حلوة بلادى، يا بلادى، زهره المدائن، أصبح الآن عندى بندقية، يا مسافر وحدك، أنا وأنت ظلمنا الحب، يا خلي القلب، كان يا مكان، ياللي سامعني .. أداء أحمد عادل، هند النحاس، سعيد عثمان، سارة ذكي، محمد طارق، غادة آدم.
يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربى وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.
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