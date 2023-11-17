لعشاق الفخامة.. تعرف على أشهر متاحف المجوهرات في العالم

MENAFN - Youm7) تعتبر المجوهرات واحدة من أكثر المقتنيات التي تحبها النساء على مر الزمان والعصور، ففي كل عصر كان الرؤساء والملوك، وحتى عامة الشعب يرتدون المجوهرات بأشكالها المختلفة، هناك من كان يهتم بالأحجار الكريمة اللامعة، وهناك من كان يبحث عن التألق والتميز والاختلاف، وهناك من يهتم بالمعادن، فكل قطعه لها تاريخ، وهذا كان سببا للاحتفاظ بتلك المجوهرات في المتاحف،فإذا كنت من محبي التاريخ والمجوهرات نستعرض فى هذا التقرير، أشهر المتاحف حول العالم التي تعرض المجوهرات، وذلك وفقاً لما نشره موقع "wonther".

متحف كوبر هيويت سميثسونيان للتصميم، نيويورك

تأسس هذا المتحف عام 1896 وهو المتحف الوحيد في الولايات المتحدة المخصص للتصميم التاريخي والمعاصر، حيث يضم العديد من المجوهرات، مثل مجموعة سوزان جرانت لوين، والتي تضم أكثر من 150 بروشا وقلادة وأساور وخواتم صممها مصممون بارزون من أوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية.

مجوهرات متحف كوبر هيويت متحف اللوفر، باريس

هو أكبر متحف فني في العالم، على الرغم من أنه يعرف بلوحة الموناليزا، إلا أنه يعتبر أكبر متحف للمجوهرات

هناك، حيث يحتوي على أكثر من 380 ألف قطعة ويعرض 35 ألف عمل فني، ومن أبرز ما يضمه المتحف المجموعة الملكية التي تضم أيضا جواهر التاج الفرنسي.

مجوهرات متحف اللوفر متحف متروبوليتان للفنون، نيويورك

يعرض متحف متروبوليتان للفنون أكثر من 5000 عام من الفن من جميع أنحاء العالم، فلديهم مجموعة واسعة من المجوهرات من العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر، وقد تم عرض أكثر من 200 قطعة من هذه المجوهرات والحلي في معرض "الجسد المتحول" الذي ركز على معنى المجوهرات.

مجوهرات متحف متروبوليتان متحف الفنون الجميلة، بوسطن

تأسس متحف الفنون الجميلة في بوسطن عام 1870، ويعد اليوم أحد أكثر المتاحف الفنية شمولا في العالم، وتضم مجموعته ما يقرب من 500000 عمل فني، من المجوهرات المصرية القديمة إلى المجوهرات المعاصرة، يحتوي هذا المتحف على مجموعة رائعة من المجوهرات.

مجوهرات متحف الفنون الجميلة متحف فيكتوريا وألبرت، لندن

يعد متحف فيكتوريا وألبرت من المتاحف الرائدة في العالم للفنون والتصميم، حيث يضم مجموعة دائمة تضم أكثر من 2.3 مليون قطعة تعود إلى أكثر من 5000 عام من الإبداع البشري، تشتمل مجموعاتهم الوطنية العديدة على الأثاث، والأزياء، والمنسوجات، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والرسم، وبالطبع المجوهرات.

متحف فيكتوريا والبرت



