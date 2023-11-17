لعشاق الفخامة.. تعرف على أشهر متاحف المجوهرات في العالم

(MENAFN
- Youm7) تعتبر المجوهرات واحدة من أكثر المقتنيات التي تحبها النساء على مر الزمان والعصور، ففي كل عصر كان الرؤساء والملوك، وحتى عامة الشعب يرتدون المجوهرات بأشكالها المختلفة، هناك من كان يهتم بالأحجار الكريمة اللامعة، وهناك من كان يبحث عن التألق والتميز والاختلاف، وهناك من يهتم بالمعادن، فكل قطعه لها تاريخ، وهذا كان سببا للاحتفاظ بتلك المجوهرات في المتاحف،
فإذا كنت من محبي التاريخ والمجوهرات نستعرض فى هذا التقرير، أشهر المتاحف حول العالم التي تعرض المجوهرات، وذلك وفقاً لما نشره موقع "wonther".
متحف كوبر هيويت سميثسونيان للتصميم، نيويورك
تأسس هذا المتحف عام 1896 وهو المتحف الوحيد في الولايات المتحدة المخصص للتصميم التاريخي والمعاصر، حيث يضم العديد من المجوهرات، مثل مجموعة سوزان جرانت لوين، والتي تضم أكثر من 150 بروشا وقلادة وأساور وخواتم صممها مصممون بارزون من أوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية.
مجوهرات متحف كوبر هيويت متحف اللوفر، باريس
هو أكبر متحف فني في العالم، على الرغم من أنه يعرف بلوحة الموناليزا، إلا أنه يعتبر أكبر متحف للمجوهرات
هناك، حيث يحتوي على أكثر من 380 ألف قطعة ويعرض 35 ألف عمل فني، ومن أبرز ما يضمه المتحف المجموعة الملكية التي تضم أيضا جواهر التاج الفرنسي.
مجوهرات متحف اللوفر متحف متروبوليتان للفنون، نيويورك
يعرض متحف متروبوليتان للفنون أكثر من 5000 عام من الفن من جميع أنحاء العالم، فلديهم مجموعة واسعة من المجوهرات من العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر، وقد تم عرض أكثر من 200 قطعة من هذه المجوهرات والحلي في معرض "الجسد المتحول" الذي ركز على معنى المجوهرات.
مجوهرات متحف متروبوليتان متحف الفنون الجميلة، بوسطن
تأسس متحف الفنون الجميلة في بوسطن عام 1870، ويعد اليوم أحد أكثر المتاحف الفنية شمولا في العالم، وتضم مجموعته ما يقرب من 500000 عمل فني، من المجوهرات المصرية القديمة إلى المجوهرات المعاصرة، يحتوي هذا المتحف على مجموعة رائعة من المجوهرات.
مجوهرات متحف الفنون الجميلة متحف فيكتوريا وألبرت، لندن
يعد متحف فيكتوريا وألبرت من المتاحف الرائدة في العالم للفنون والتصميم، حيث يضم مجموعة دائمة تضم أكثر من 2.3 مليون قطعة تعود إلى أكثر من 5000 عام من الإبداع البشري، تشتمل مجموعاتهم الوطنية العديدة على الأثاث، والأزياء، والمنسوجات، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والرسم، وبالطبع المجوهرات.
متحف فيكتوريا والبرت
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