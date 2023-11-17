حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 18 نوفمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:
برج الحوت.. حظك اليوم السبت18 نوفمبر:حب جديد
مولود
برج الحوت
من الشخصيات الحساسة
الرومانسية بشكل كبير وإيجابي لا يمكن أن يخلق مشاكل بينه وبين شريك حياته شخص عاقل يدير العلاقة بعقلانية
برج الحوت في حظك اليوم 18 نوفمبر
يمتلك مولود برج الحوت مهارة الادارة بالحوار يمتلك قدر كبير من الذكاء العاطفي والعملي قادر على ادارة علاقاته الاجتماعية والعام يجيد حل المشاكلات بسهولة
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني:
خلال الفترات المقبلة ويمكن أن تأتي لك العديد من الفرص فحاول أن تستغل الفترات المقبلة وتخلص من التوتر
وتناقش مع مديرك في الامور التي تشتغل تفكيرك
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
التعاون والمشاركة مع شريك حياتك من أفضل الخطوات التي تساعد على استمرارية العلاقة بينك وبين شريكك أيضًا تحلى بالهدوء عند مناقشة أي شيء يخص المستقبل بينكم
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي :
حاول أن تعتني بصحتك خلال الفترات المقبلة وتخلص من القلق والضغط النفسي من الافضل ممارسة التمارين مثل اليوجا والسباحة
برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن الفترات المقبلة يمكن أن تكون من أفضل
فترات حياته في الرومانسية وتحسن في الحالة المزاجية يمكن أن يلتقي بحب جديد
برج الميزان.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر:
بداية جديدة
برج الميزان
من الشخصيات المرحة المحبة للحياة ،شخصية اجتماعية جيدة التواصل بشكل سريع، محب لشراء العطور والملابس ، يجيد السعي نحو تحقيق أحلامه
برج الميزان في حظك اليوم18 نوفمبر
شخصية برج الميزان من الشخصيات المتفائلة التي تجيد التعامل بشكل مبهج، جيد التواصل مع الشخصيات بشكل دائم، محب لسفر والتغيرات لا يمكنه أن يستقر على وضع معين لكنه سريع التغيرات
مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني:
حافظ على أن تنجز المهام المطلوبة خلال ساعات العمل
المتاحة، وتخلص من الضغط النفسي الذي يتسبب في توترك أو ضغطك مما يتسبب في تقليل مستواك المهني
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي
يمكن أن يكون هناك عدة طرق سهلة
تساعد على كسر روتين العلاقة بينك وبين شريك حياتك، فمن الممكن أن تمارس الرياضية بالمشاركة معه، والتخلص من الملل بالحكي المناسب للمستقبل الخاص بكم
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حافظ على صحتك من تغيرات الطقس وتخلص من أي أسباب تتسبب في حدوث ازمة صحية، خلال الفترات المقبلة، تناول أكلات صحة محاربة للبرد، وحافظ على تناول المشروبات والسوائل الدافئة
برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يحصل على تغيرات بالعمل وبالحياة العاطفية ويمكن أن يصله بعض الأخبار التي تصبح البداية
الجديدة
للحصول على مايريد لكنه بحاجة للحد من التفكير المستمر
برج الدلو.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر :
تغيرات إيجابية
شخصية
برج الدلو
من الشخصيات العاشقة لعمل المشاريع والتفكير التجاري بشكل كبير، أيضًا شخص عملي جدًا يفكر بشكل جيد، محب للعائلة ومحب للرياضة، يمكن ان يكون خليط بين الهدوء والقوة .
برج الدلو في حظك 18 نوفمبر
يتصف مولود برج الدلو بأنه شخصية اجتماعية كثيرة العلاقات يمكنه أن يجمع عدد كبير من العلاقات سريع الفهم، على قدر كافي من تحمل المسؤولية
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري
، ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني:
مولود برج الدلو يمتلك قدر كبير من المهارات التي تساعده على الاتصال الدائم بعدد كبير من الشخصيات، لذا يمكنه أن يحصل على مكانة جيدة في العمل وينجز عدد كبير من المهام
خلال الفترات المقبلة
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
العلاقة بينك وبين شريك حياتك تحتاج منك اهتمام ووقت إضافي، فحاول أن تجتهد وتضع خطة تساعدك على أن يكون هناك وقت لحياتك الشخصية بعيدًا عن العمل
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي:
تناول أطعمة مناسبة ويفضل أن تبتعد عن التدخين وتتناول كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم، أيضًا تخلص من الضغط النفسي لديك وحافظ على أن يكون لديك وقت لممارسة التمارين الرياضية
برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو الحصول على أخبار جيدة بخصوص العمل، ويمكن أن يحصل على تقدير من شريك حياته، وتغيرات إيجابية في الحياة الفترات المقبلة
برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر: زواج
يعرف
برج الجوزاء
بأنه شخص عاشق للتغيرات جيد التواصل لا يحب الروتين يكون عاشق للسفر بشكل كبير يحب التنوع والتنقلات من مكان لمكان، يجيد ممارسة التمارين
برج الجوزاء في حظك اليوم 18 نوفمبر
يشتهر مولود برج الجوزاء بحبه للنجاحات والسعي الدائم نحو تحقيق الأهداف، وكسب المال تجده شخص محب للحياة، رومانسي ، بالرغم من تقلباته المزاجية لكنه محب بقوة لشريك حياته
مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني
كن مستعدًا لتحمل التغيرات الجديدة في العمل فقد يكون هناك أحداث
متشابه فحافظ على التوازن أثناء التعامل مع الفريق، وابتعد عن التردد والعصبية، وحاول أن تسرع في انجاز عملك خلال الفترات المقبلة
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
قد تشهد علاقة الحب تطورا إيجابيًا اليوم وسوف تحصل على موافقة عن الأمور التي تتعلق بالزواج ويمكن خلال الفترات المقبلة أن تمم زوجك
بطريقة سريعة ولكن كن صادقًا مع الوقت وحاول السرعة في الانجاز
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي:
من الأفضل أن تأخذ صحتك في أولوياتك والتأكد من أن لديك نظامًا غذائيًا متوازنا بين الخضروات والنشويات ، ومارس التمارين الرياضية وتخلص من القلق والسهر خلال الفترات المقبلة
برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء جلب عائدًا ماديًا جيدًا اليوم، ويمكن أن يحصل على عدة موافقات تجعله يعيش فترة زمنية جيدة في الفترات المقبلة مع شريك حياته.
برج الثور.. حظك اليوم
السبت 18 نوفمبر:لا تقطع وعدا
مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه ناجح في حياته العملية بشكل واضح، وقادر على تحقيق الأهداف التي يحتاجها بمنتهى السهولة مهما كانت الظروف.
برج الثور في حظك اليوم 18 نوفمبر
مولود برج الثور يتمتع بأنه شخصية هادئة ويفكر بشكل منطقى منظم، ومن السهل الأعتماد عليه في كل المواقف دون لحظة تردد منه.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني:
أنت سريع الملاحظة مما يجعلك قادر على العمل بشكل سريع، بعيد عن أي ضغوط في العمل مهما كانت، ولا تتدخل فى أي جدال محتمل مع زملائك في العمل.
برج الثور حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
وسع من دائرة معارفك لتجد شريك الحياة المميز الذى يكون قادر على معرفة شخصيتك الحقيقة التي تكون نادرة لمن حولك، ومحببة لشريك الحياة المستقبلي الذى يسعد بها.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حاول أن تمارس التمارين الرياضية مع ممارسة رياضة اليوجا، التي تمدك بالسلام النفسى والهدوء والراحة، مع تناول طعام قليل السعرات الحرارية للوصول للوزن المثالى.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
عليك ألا تقطع وعدا إلا و تنفذه حتى تتحسن صورتك، وتكون قدوة يحتذى بها لمن حولك، وتكون قادر على الصمود في وجه الصعاب مهما كانت التحديات.
برج الأسد.. حظك اليوم
السبت 18 نوفمبر:لا تجعل القيود تعيقك
مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه القدرة الكبيرة على تحقيق أهدافه، مهما كانت الصعوبات من حوله، ولا يحب أن يسمع الرأي الآخر، مهما كان صحيح.
برج الأسد في حظك اليوم 18 نوفمبر
مولود برج الأسد يتمتع بالجود والكرم عل كل من حوله، ولديه إخلاص شديد لحبيبه، ويحب القراءة والمعرفة والإطلاع على الأحداث الجديدة ليكون على علم بكل شيء.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني:
ضع خطط طويلة الآجل لعملك حتى تتعرف على مدى تقدمك من عدمه، ولتعرف أوجه النقص حتى تحاول أن تقويها، لتحصل على الأرباح المتوقعة في المستقبل القريب.
برج الأسد حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
أبحث عن نصفك الآخر في وسط الناس من حولك، ستجده لا محالة، وستتفاجئ بكم الصفات المشتركة التي بينكما، ولم تكن تعلم عنها شيء، لتشعر بالسعادة والبهجة.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حاول أن تتخلص من مشاعر التوتر والقلق، التي تشعر بها، عن طريق ممارسة التمارين الرياضية المفضلة كل صباح، وتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
لا تجعل القيود تعيق تقدمك نحو هدفك الذى تطمح فيه، وأعمل عمل جاد، ولا تترك شيء للصدفة، وكن على دراية بكل الأحداث من حولك، حتى تحقق أقصى أستفادة.
برج العقرب.. حظك اليوم
السبت 18 نوفمبر:خبرات كبيرة
مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن لديه ذكاء فطرى نادر، وقادر على السيطرة على نفسه بشكل سلس، وقادر على مواجهة أي مشكلة بكل شجاعة يحسد عليها.
برج العقرب في حظك اليوم 18 نوفمبر
مولود برج العقرب يتمتع بغموض وجاذبية شديدة، وحس مرهف حساس، ومن السهل أن يحتفظ بالأسرار ولديه عزيمة قوية ويحقق كل ما يريده مهما كانت الظروف.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:
أنت تمتلك قوة أرادة على تحقيق كل أهدافك بسهولة، مما يجعلك قادر على العمل الجاد في أعمالك بشكل منتظم، لتشد الناس من حولك وتتعلم منك ومن خبراتك الكبيرة.
برج العقرب حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
عليك أن تحتوى شريك الحياة بشكل كافى، وتحدث معه طوال الوقت عن مشاعرك الرقيقة، حتى يعلم كم تمتلك من مشاعر مرهفة حساسة، من شدة حبك له.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:
أهتم بصحتك بشكل كبير، ومارس رياضة الجرى التي تزيد من قوتك ونشاطك، مع تناول الطعام الصحى، الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
حاول أن تجلس مع الأسرة بعض الوقت تعويضاً عن إنشغالك، مع الذهاب إلى رحلة بالخارج لزيادة الترابط الأسرى بينكم مع تكوين ذكريات سعيدة دائمة.
برج الجدى.. حظك اليوم
السبت 18 نوفمبر:لا تكن مندفعا
مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يحب الضحك والمرح ويملك ثقة عالية بنفسه، وقادر على تحقيق أهدافه مهما كانت الظروف من حوله.
برج الجدى في حظك اليوم 18 نوفمبر
مولود برج الجدى يتمتع بأنه يمتلك قلب كبير وحنون ويعشق النظام والترتيب ولا يتقبل الرأي الأخر بسهولة، بسبب عنده الذى يشتهر به.
مشاهير برج الجدى
ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهني:
وأنت تعمل في الوظيفة التي تقوم بالمهام فيها، لا تنسى نفسك، وحاول أن تأخذ قسط من الراحة، ليكون لديك رؤية واضحة، في العمل القادم الذى تريد تحقيقه بشكل هادئ.
برج الجدى حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
حاول أن تثق بنفسك أكثر من ذلك، ولا تقلل من مشاعرك الرومانسية فهى أمر هام أمام شريك الحياة، وتعامل معه بشكل هادئ دون أي تعصب أو غضب لمزيد من الراحة.
برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حاول أن تسمع الكثير من الموسيقى لأنها تزيد من قدرتك على التحمل والإبداع في العمل، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة.
برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
لا تندفع في القرارت التي تأخذها وخذ وقتك في التفكير، وأنتهى الأعمال الخاصة بك بشكل سريع، ولا تترك عمل غير منتهى للغد، حتى لا تشعر بالإحباط والقلق.
برج السرطان.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر: حاول ولا تيأس
يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها طيبة القلب والكرم وحبه لعمله وحرصه على إتقانه، كما يستطيع تحمل المسئولية فى كل شىء بحياته .
برج السرطان فى حظك اليوم 18 نوفمبر
يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها حبه لعائلته وحرصه على حمايتهم طوال الوقت، كما يسعى لتطوير نفسه من خلال إطلاعه على كل ماهو جديد في مجاله المهنى.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير
برج السرطان
النجمة ميريل ستريب، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى
حاول ولا تيأس أو تستسلم حتى تمضى قدماً في طريقك وتصل لما تحلم به طوال الوقت، وإياك وأن تتجاهل أي فرصة تساعدك على تحقيق ذلك.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
اعمل على تقوية علاقتك بشريك حياتك طوال الوقت حتى تعيش معه حياة هادئة مستقرة خالية من المشاكل، ولا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبينه.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى
اتبع تعليمات الطبيب المعالج ولا تفكر في أي أمر يثير غضبك ويجعلك تشعر بالتوتر والعصبية، حتى تحافظ على استقرار حالتك المزاجية .
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في المضي قدماً بحياته ولا يتوقف مرة أخرى عن تحقيقه لأهدافه التي يحلم بها.
برج العذراء.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر: حياة هادئة
يتميز مولود برج العذراء بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها قدرته على تحمل المسئولية وتمتعه بشخصية قيادية مميزة تؤهله لتولى المناصب الإدارية المختلفة.
برج العذراء فى حظك اليوم 18 نوفمبر
يتسم مولود برج العذراء بصفات أخرى منها حرصه على ترتيب وتنظيم كل شيء في حياته، كما يتميز بأناقته الناتجة عن تنسيقه لألوان ملابسه.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير
برج العذراء
الفنان خالد النبوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى
استمر في تحقيق أهدافك وضع خطة جديدة تساعدك على ذلك ولا تتردد أو تتراجع حتى تستطيع منافسة من حولك وتصل للمنصب الذى تحلم به طوال الوقت.
حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى
لا تعاند شريك حياتك كثيراً وحاول أن تحتويه وتخصص له بعض الوقت لتجلس معه وتنصت له حتى تساعد على تحسين علاقتكما مع مرور الوقت.
حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى
اهتم بصحتك واتبع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية الهامة التي تحتاج إليها، ولا تفرط في تناول المشروبات الغنية بالسكر أو الأطعمة الغنية بالدهون.
برج العذراء توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة
يجب على مولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة، أن يخصص بعض الوقت للجلوس مع شريك حياته حتى يحسن علاقته به ويعيش حياة هادئة مستقرة.
برج القوس.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر: تجارب جديدة
يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية مستقلة تميل دائماً للحرية والإنطلاق كما يعشق روح المغامرة، كما يحب عمله ويحرص على إتقانه .
برج القوس فى حظك اليوم 18 نوفمبر
يتسم مولود برج القوس بعشقه للقراءة وحبه للحياة كما يحرص على التسوق وشراء مقتنيات باهظة الثمن، ومخلص لأصدقائه وعاشق لعمله.
مشاهير برج القوس
من مشاهير
برج القوس
النجم براد بيت، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى
احرص على خوض التجارب الجديدة في العمل حتى تجد شغفك الذى تبحث عنه دائماً ولا تفكر في الماضى مرة أخرى حتى لا تتعثر وتمضى قدماً.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى
تعاون مع شريك حياتك طوال الوقت حتى يشعر باهتمامك ووقوفك بجواره، وإياك و تعانده أو تثير المشاكل معه حتى تصبح حياتكما مستقرة وهادئة.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى
مارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحصل على جسم رشيق كما كنت تحلم طوال الوقت، وإياك وأن تستسلم للكسل والخمول مرة أخرى.
لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة
يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يتعاون مع شريك حياته ويسانده ويخوض تجارب جديدة في عمله حتى ينجح.
برج الحمل.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر: أنظر أمامك
يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها النشاط والحيوية لذلك فهو دائماً ما يمارس التمارين الرياضية بشكل يومى، كما يتمتع بشخصية قيادية ناجحة.
برج الحمل فى حظك اليوم 18 نوفمبر
يتقن مولود برج الحمل فن الطهى ويفضل السهر لساعات طويلة، كما يطلع على الثقافات المختلفة ويحرص على خوض تجارب جديدة والسفر لبلاد مختلفة.
مشاهير برج الحمل
ومن مشاهير
برج الحمل
الفنان قصي خولي، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى
ضع خطة تساعدك على تحقيق حلمك الذى تتمناه ولا تتراجع خطوة للوراء وأنظر أمامك دائماً حتى تصل للنقطة التي تحلم بها طوال الوقت.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى
حافظ على حالة الحب التي بينك وبين شريك حياتك ولا تعكر صفو حياتكما بإثارة المشاكل معه حتى تظل حياتكما سعيدة وخالية من المشاكل والخلافات.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى
مارس التمارين الرياضية بشكل يومى واتبع نظام غذائى صحى مناسب لك حتى تتخلص من الدهون الزائدة التي اكتسبتها بسبب إفراطك في تناول الأطعمة الدسمة.
برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يضع خطة تساعده على الوصول لهدفه ويحافظ على صحته بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.
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