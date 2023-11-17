حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 18 نوفمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:برج الحوت.. حظك اليوم السبت18 نوفمبر:حب جديد

مولود

برج الحوت

من الشخصيات الحساسة

الرومانسية بشكل كبير وإيجابي لا يمكن أن يخلق مشاكل بينه وبين شريك حياته شخص عاقل يدير العلاقة بعقلانية

برج الحوت في حظك اليوم 18 نوفمبر

يمتلك مولود برج الحوت مهارة الادارة بالحوار يمتلك قدر كبير من الذكاء العاطفي والعملي قادر على ادارة علاقاته الاجتماعية والعام يجيد حل المشاكلات بسهولة









مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.











برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني:

خلال الفترات المقبلة ويمكن أن تأتي لك العديد من الفرص فحاول أن تستغل الفترات المقبلة وتخلص من التوتر

وتناقش مع مديرك في الامور التي تشتغل تفكيرك





برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

التعاون والمشاركة مع شريك حياتك من أفضل الخطوات التي تساعد على استمرارية العلاقة بينك وبين شريكك أيضًا تحلى بالهدوء عند مناقشة أي شيء يخص المستقبل بينكم

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي :

حاول أن تعتني بصحتك خلال الفترات المقبلة وتخلص من القلق والضغط النفسي من الافضل ممارسة التمارين مثل اليوجا والسباحة

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن الفترات المقبلة يمكن أن تكون من أفضل

فترات حياته في الرومانسية وتحسن في الحالة المزاجية يمكن أن يلتقي بحب جديد

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر:بداية جديدة



برج الميزان

من الشخصيات المرحة المحبة للحياة ،شخصية اجتماعية جيدة التواصل بشكل سريع، محب لشراء العطور والملابس ، يجيد السعي نحو تحقيق أحلامه

برج الميزان في حظك اليوم18 نوفمبر

شخصية برج الميزان من الشخصيات المتفائلة التي تجيد التعامل بشكل مبهج، جيد التواصل مع الشخصيات بشكل دائم، محب لسفر والتغيرات لا يمكنه أن يستقر على وضع معين لكنه سريع التغيرات

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني:

حافظ على أن تنجز المهام المطلوبة خلال ساعات العمل

المتاحة، وتخلص من الضغط النفسي الذي يتسبب في توترك أو ضغطك مما يتسبب في تقليل مستواك المهني

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

يمكن أن يكون هناك عدة طرق سهلة

تساعد على كسر روتين العلاقة بينك وبين شريك حياتك، فمن الممكن أن تمارس الرياضية بالمشاركة معه، والتخلص من الملل بالحكي المناسب للمستقبل الخاص بكم



برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حافظ على صحتك من تغيرات الطقس وتخلص من أي أسباب تتسبب في حدوث ازمة صحية، خلال الفترات المقبلة، تناول أكلات صحة محاربة للبرد، وحافظ على تناول المشروبات والسوائل الدافئة

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يحصل على تغيرات بالعمل وبالحياة العاطفية ويمكن أن يصله بعض الأخبار التي تصبح البداية

الجديدة

للحصول على مايريد لكنه بحاجة للحد من التفكير المستمر

برج الدلو.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر :تغيرات إيجابية





شخصية

برج الدلو

من الشخصيات العاشقة لعمل المشاريع والتفكير التجاري بشكل كبير، أيضًا شخص عملي جدًا يفكر بشكل جيد، محب للعائلة ومحب للرياضة، يمكن ان يكون خليط بين الهدوء والقوة .

برج الدلو في حظك 18 نوفمبر

يتصف مولود برج الدلو بأنه شخصية اجتماعية كثيرة العلاقات يمكنه أن يجمع عدد كبير من العلاقات سريع الفهم، على قدر كافي من تحمل المسؤولية





مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري

، ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي











برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني:

مولود برج الدلو يمتلك قدر كبير من المهارات التي تساعده على الاتصال الدائم بعدد كبير من الشخصيات، لذا يمكنه أن يحصل على مكانة جيدة في العمل وينجز عدد كبير من المهام

خلال الفترات المقبلة

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

العلاقة بينك وبين شريك حياتك تحتاج منك اهتمام ووقت إضافي، فحاول أن تجتهد وتضع خطة تساعدك على أن يكون هناك وقت لحياتك الشخصية بعيدًا عن العمل

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي:

تناول أطعمة مناسبة ويفضل أن تبتعد عن التدخين وتتناول كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم، أيضًا تخلص من الضغط النفسي لديك وحافظ على أن يكون لديك وقت لممارسة التمارين الرياضية

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو الحصول على أخبار جيدة بخصوص العمل، ويمكن أن يحصل على تقدير من شريك حياته، وتغيرات إيجابية في الحياة الفترات المقبلة

برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر: زواج





يعرف

برج الجوزاء

بأنه شخص عاشق للتغيرات جيد التواصل لا يحب الروتين يكون عاشق للسفر بشكل كبير يحب التنوع والتنقلات من مكان لمكان، يجيد ممارسة التمارين





برج الجوزاء في حظك اليوم 18 نوفمبر

يشتهر مولود برج الجوزاء بحبه للنجاحات والسعي الدائم نحو تحقيق الأهداف، وكسب المال تجده شخص محب للحياة، رومانسي ، بالرغم من تقلباته المزاجية لكنه محب بقوة لشريك حياته

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني

كن مستعدًا لتحمل التغيرات الجديدة في العمل فقد يكون هناك أحداث

متشابه فحافظ على التوازن أثناء التعامل مع الفريق، وابتعد عن التردد والعصبية، وحاول أن تسرع في انجاز عملك خلال الفترات المقبلة

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

قد تشهد علاقة الحب تطورا إيجابيًا اليوم وسوف تحصل على موافقة عن الأمور التي تتعلق بالزواج ويمكن خلال الفترات المقبلة أن تمم زوجك

بطريقة سريعة ولكن كن صادقًا مع الوقت وحاول السرعة في الانجاز

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي:

من الأفضل أن تأخذ صحتك في أولوياتك والتأكد من أن لديك نظامًا غذائيًا متوازنا بين الخضروات والنشويات ، ومارس التمارين الرياضية وتخلص من القلق والسهر خلال الفترات المقبلة

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء جلب عائدًا ماديًا جيدًا اليوم، ويمكن أن يحصل على عدة موافقات تجعله يعيش فترة زمنية جيدة في الفترات المقبلة مع شريك حياته.





برج الثور.. حظك اليومالسبت 18 نوفمبر:لا تقطع وعدا

مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه ناجح في حياته العملية بشكل واضح، وقادر على تحقيق الأهداف التي يحتاجها بمنتهى السهولة مهما كانت الظروف.





برج الثور في حظك اليوم 18 نوفمبر

مولود برج الثور يتمتع بأنه شخصية هادئة ويفكر بشكل منطقى منظم، ومن السهل الأعتماد عليه في كل المواقف دون لحظة تردد منه.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني:

أنت سريع الملاحظة مما يجعلك قادر على العمل بشكل سريع، بعيد عن أي ضغوط في العمل مهما كانت، ولا تتدخل فى أي جدال محتمل مع زملائك في العمل.





برج الثور حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

وسع من دائرة معارفك لتجد شريك الحياة المميز الذى يكون قادر على معرفة شخصيتك الحقيقة التي تكون نادرة لمن حولك، ومحببة لشريك الحياة المستقبلي الذى يسعد بها.





برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حاول أن تمارس التمارين الرياضية مع ممارسة رياضة اليوجا، التي تمدك بالسلام النفسى والهدوء والراحة، مع تناول طعام قليل السعرات الحرارية للوصول للوزن المثالى.





برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عليك ألا تقطع وعدا إلا و تنفذه حتى تتحسن صورتك، وتكون قدوة يحتذى بها لمن حولك، وتكون قادر على الصمود في وجه الصعاب مهما كانت التحديات.

برج الأسد.. حظك اليومالسبت 18 نوفمبر:لا تجعل القيود تعيقك





مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه القدرة الكبيرة على تحقيق أهدافه، مهما كانت الصعوبات من حوله، ولا يحب أن يسمع الرأي الآخر، مهما كان صحيح.





برج الأسد في حظك اليوم 18 نوفمبر

مولود برج الأسد يتمتع بالجود والكرم عل كل من حوله، ولديه إخلاص شديد لحبيبه، ويحب القراءة والمعرفة والإطلاع على الأحداث الجديدة ليكون على علم بكل شيء.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني:

ضع خطط طويلة الآجل لعملك حتى تتعرف على مدى تقدمك من عدمه، ولتعرف أوجه النقص حتى تحاول أن تقويها، لتحصل على الأرباح المتوقعة في المستقبل القريب.





برج الأسد حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

أبحث عن نصفك الآخر في وسط الناس من حولك، ستجده لا محالة، وستتفاجئ بكم الصفات المشتركة التي بينكما، ولم تكن تعلم عنها شيء، لتشعر بالسعادة والبهجة.





برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حاول أن تتخلص من مشاعر التوتر والقلق، التي تشعر بها، عن طريق ممارسة التمارين الرياضية المفضلة كل صباح، وتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة.





برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لا تجعل القيود تعيق تقدمك نحو هدفك الذى تطمح فيه، وأعمل عمل جاد، ولا تترك شيء للصدفة، وكن على دراية بكل الأحداث من حولك، حتى تحقق أقصى أستفادة.

برج العقرب.. حظك اليومالسبت 18 نوفمبر:خبرات كبيرة





مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن لديه ذكاء فطرى نادر، وقادر على السيطرة على نفسه بشكل سلس، وقادر على مواجهة أي مشكلة بكل شجاعة يحسد عليها.





برج العقرب في حظك اليوم 18 نوفمبر

مولود برج العقرب يتمتع بغموض وجاذبية شديدة، وحس مرهف حساس، ومن السهل أن يحتفظ بالأسرار ولديه عزيمة قوية ويحقق كل ما يريده مهما كانت الظروف.





مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:

أنت تمتلك قوة أرادة على تحقيق كل أهدافك بسهولة، مما يجعلك قادر على العمل الجاد في أعمالك بشكل منتظم، لتشد الناس من حولك وتتعلم منك ومن خبراتك الكبيرة.





برج العقرب حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

عليك أن تحتوى شريك الحياة بشكل كافى، وتحدث معه طوال الوقت عن مشاعرك الرقيقة، حتى يعلم كم تمتلك من مشاعر مرهفة حساسة، من شدة حبك له.





برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:

أهتم بصحتك بشكل كبير، ومارس رياضة الجرى التي تزيد من قوتك ونشاطك، مع تناول الطعام الصحى، الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة.





برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

حاول أن تجلس مع الأسرة بعض الوقت تعويضاً عن إنشغالك، مع الذهاب إلى رحلة بالخارج لزيادة الترابط الأسرى بينكم مع تكوين ذكريات سعيدة دائمة.

برج الجدى.. حظك اليومالسبت 18 نوفمبر:لا تكن مندفعا





مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يحب الضحك والمرح ويملك ثقة عالية بنفسه، وقادر على تحقيق أهدافه مهما كانت الظروف من حوله.





برج الجدى في حظك اليوم 18 نوفمبر

مولود برج الجدى يتمتع بأنه يمتلك قلب كبير وحنون ويعشق النظام والترتيب ولا يتقبل الرأي الأخر بسهولة، بسبب عنده الذى يشتهر به.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهني:

وأنت تعمل في الوظيفة التي تقوم بالمهام فيها، لا تنسى نفسك، وحاول أن تأخذ قسط من الراحة، ليكون لديك رؤية واضحة، في العمل القادم الذى تريد تحقيقه بشكل هادئ.





برج الجدى حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

حاول أن تثق بنفسك أكثر من ذلك، ولا تقلل من مشاعرك الرومانسية فهى أمر هام أمام شريك الحياة، وتعامل معه بشكل هادئ دون أي تعصب أو غضب لمزيد من الراحة.





برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حاول أن تسمع الكثير من الموسيقى لأنها تزيد من قدرتك على التحمل والإبداع في العمل، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة.





برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لا تندفع في القرارت التي تأخذها وخذ وقتك في التفكير، وأنتهى الأعمال الخاصة بك بشكل سريع، ولا تترك عمل غير منتهى للغد، حتى لا تشعر بالإحباط والقلق.

برج السرطان.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر: حاول ولا تيأس





يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها طيبة القلب والكرم وحبه لعمله وحرصه على إتقانه، كما يستطيع تحمل المسئولية فى كل شىء بحياته .





برج السرطان فى حظك اليوم 18 نوفمبر

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها حبه لعائلته وحرصه على حمايتهم طوال الوقت، كما يسعى لتطوير نفسه من خلال إطلاعه على كل ماهو جديد في مجاله المهنى.





مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير

برج السرطان

النجمة ميريل ستريب، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول ولا تيأس أو تستسلم حتى تمضى قدماً في طريقك وتصل لما تحلم به طوال الوقت، وإياك وأن تتجاهل أي فرصة تساعدك على تحقيق ذلك.





برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اعمل على تقوية علاقتك بشريك حياتك طوال الوقت حتى تعيش معه حياة هادئة مستقرة خالية من المشاكل، ولا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبينه.





برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتبع تعليمات الطبيب المعالج ولا تفكر في أي أمر يثير غضبك ويجعلك تشعر بالتوتر والعصبية، حتى تحافظ على استقرار حالتك المزاجية .





برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في المضي قدماً بحياته ولا يتوقف مرة أخرى عن تحقيقه لأهدافه التي يحلم بها.

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر: حياة هادئة





يتميز مولود برج العذراء بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها قدرته على تحمل المسئولية وتمتعه بشخصية قيادية مميزة تؤهله لتولى المناصب الإدارية المختلفة.





برج العذراء فى حظك اليوم 18 نوفمبر

يتسم مولود برج العذراء بصفات أخرى منها حرصه على ترتيب وتنظيم كل شيء في حياته، كما يتميز بأناقته الناتجة عن تنسيقه لألوان ملابسه.





مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير

برج العذراء

الفنان خالد النبوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

استمر في تحقيق أهدافك وضع خطة جديدة تساعدك على ذلك ولا تتردد أو تتراجع حتى تستطيع منافسة من حولك وتصل للمنصب الذى تحلم به طوال الوقت.





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى

لا تعاند شريك حياتك كثيراً وحاول أن تحتويه وتخصص له بعض الوقت لتجلس معه وتنصت له حتى تساعد على تحسين علاقتكما مع مرور الوقت.





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى

اهتم بصحتك واتبع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية الهامة التي تحتاج إليها، ولا تفرط في تناول المشروبات الغنية بالسكر أو الأطعمة الغنية بالدهون.





برج العذراء توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة، أن يخصص بعض الوقت للجلوس مع شريك حياته حتى يحسن علاقته به ويعيش حياة هادئة مستقرة.







برج القوس.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر: تجارب جديدة





يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية مستقلة تميل دائماً للحرية والإنطلاق كما يعشق روح المغامرة، كما يحب عمله ويحرص على إتقانه .





برج القوس فى حظك اليوم 18 نوفمبر

يتسم مولود برج القوس بعشقه للقراءة وحبه للحياة كما يحرص على التسوق وشراء مقتنيات باهظة الثمن، ومخلص لأصدقائه وعاشق لعمله.





مشاهير برج القوس

من مشاهير

برج القوس

النجم براد بيت، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

احرص على خوض التجارب الجديدة في العمل حتى تجد شغفك الذى تبحث عنه دائماً ولا تفكر في الماضى مرة أخرى حتى لا تتعثر وتمضى قدماً.





برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تعاون مع شريك حياتك طوال الوقت حتى يشعر باهتمامك ووقوفك بجواره، وإياك و تعانده أو تثير المشاكل معه حتى تصبح حياتكما مستقرة وهادئة.





برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحصل على جسم رشيق كما كنت تحلم طوال الوقت، وإياك وأن تستسلم للكسل والخمول مرة أخرى.





لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يتعاون مع شريك حياته ويسانده ويخوض تجارب جديدة في عمله حتى ينجح.

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 18 نوفمبر: أنظر أمامك





يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها النشاط والحيوية لذلك فهو دائماً ما يمارس التمارين الرياضية بشكل يومى، كما يتمتع بشخصية قيادية ناجحة.





برج الحمل فى حظك اليوم 18 نوفمبر

يتقن مولود برج الحمل فن الطهى ويفضل السهر لساعات طويلة، كما يطلع على الثقافات المختلفة ويحرص على خوض تجارب جديدة والسفر لبلاد مختلفة.





مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير

برج الحمل

الفنان قصي خولي، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.











برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

ضع خطة تساعدك على تحقيق حلمك الذى تتمناه ولا تتراجع خطوة للوراء وأنظر أمامك دائماً حتى تصل للنقطة التي تحلم بها طوال الوقت.





برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حافظ على حالة الحب التي بينك وبين شريك حياتك ولا تعكر صفو حياتكما بإثارة المشاكل معه حتى تظل حياتكما سعيدة وخالية من المشاكل والخلافات.





برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى واتبع نظام غذائى صحى مناسب لك حتى تتخلص من الدهون الزائدة التي اكتسبتها بسبب إفراطك في تناول الأطعمة الدسمة.





برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يضع خطة تساعده على الوصول لهدفه ويحافظ على صحته بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.



















































































