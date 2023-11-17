وصفات طبيعية للتخلص من خطوط الشفاه.. من بياض البيض للبهارات

MENAFN - Youm7) تفاجأ بعض النساء عندما تبتسم أو تتحدث بوجود خطوط تجاعيد حول فمها والتي تظهر جلية أمام الآخرين وتتسبب لها في الشعور بالانزعاج، وهى ناتجة عن التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس والتدخين، أو عوامل وراثية، ويمكن التخلص منها من خلال اتباع وصفات طبيعية نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "healthgrades".

وصفات طبيعية للتخلص من خطوط الشفاه وصفة بياض البيض للتخلص من خطوط الشفاه

يساعد بياض البي في تقليل التجاعيد وشد الجلد، وذلك من خلال وضعه حول الفم والانتظار لمدة 30 دقيقة، حتى يجف ثم غسل الوجه بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة لفترة تتراوح مابين 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، مع تكرار الوصفة بشكل يومى للتخلص من خطوط الشفاه.

التخلص من خطوط التجاعيد وصفة زيت جوز الهند للتخلص من خطوط الشفاه

يساعد زيت جوز الهند فى تقليل التجاعيد و ترطيب البشرة وذلك من خلال تحضير 2 إلى 3 قطرات من الزيت ووضعه على أطراف الأصابع ثم تدليك حول الفم بالزيت وتركه حتى اليوم التالى ثم غسله في الصباح مع تكرار هذه الوصفة بشكل يومى قبل الذهاب إلى النوم، للحصول على نتيجة إيجابية وهى التخلص من علامات التجاعيد حول الفم.

طرق طبيعية للتخلص من خطوط الشفاه القرفة والكركم للتخلص من خطوط الشفاه

ينصح بإضافة بعض التوابل إلى روتين مكافحة الشيخوخة من خلال صنع قناع من القرفة أو الكركم، عن طريق خلط ملعقة كبيرة من القرفة أو الكركم مع 3 ملاعق كبيرة من العسل ثم وضعها على خطوط الفم وتركه لمدة 20 دقيقة، أو حتى طوال الليل ثم غسل الوجه بالماء الدافىء مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية وهى التخلص من علامات التجاعيد حول الفم.

وصفات طبيعية للتخلص من خطوط الشفاه







