دليلك للعناية بنظافة الملابس الجلدية في المنزل بأمان

MENAFN - Youm7) يمكنك تنظيف السترة الجلدية في المنزل، بكل سهولة بدون إحداث أي ضرر للسترة، في حالة إذا كانت تحتاج إلى تنظيف خفيف، فالملابس الجلد لا يمكن غسلها في الغسالة حفاظًا عليها من التقشيرأوإزالة الجلد بشكل سريع، وفقًا لما جاء في موقع thespruce يمكن عرض خطوات التنظي الخفيفة للجاكيت الجلد في البيت وإبقائه في أفضل حالاته.

تنظيف السترة الجلد





خطوات تنظيف الجاكت الجلد في البيت اصنعي محلول الماء والصابون

اصنعي محلولًا من الماء الدافئ وقطرة أو اثنتين من صابون الأطباق أو منظف غسيل معتدل

للعمل على إزالة أي دهون أو بقع على الجلد، بدون فركه.

امسحي السترة

اغمسي قطعة القماش الناعم ذات الألياف الدقيقة

في المحلول الذي تم تحضيره مسبقًا، واعصريها من الماء، وامسحي الأجزاء المتسخة من السترة برفق بدون الفرك أو الدعك.

قومي بتنظيف المحلول الصابوني

بعد الانتهاء من المراحل السابقة على الفور قومي باستخدام قطعة قماش أخري نظيفة مبللة بالماء، وامسحي محلول التنظيف من على الجلد، و كرري هذه الخطوات لإزالة أي بقايا صابون كي لا تأثر على الجلد.

جفيفه في الهواء

قبل وضعه في الهواء قومي بامتصاص الرطوبة باستخدام منشفة نظيفة وجافة، ثم اتركيه في الهواء كي يجف،

في حالة إذا كانت البطانة تسمح بالغسيل ايضًا فيفضل أن تقومي بغسلها بشكل خفيف بدون وضعها في الغسالة ولكن يمكنك غسلها يدويًا للتخلص من العرق وزيوت الجسم، لذا حضري دلو مملوء بالماء والصابون وقومي بنقع السترة بالكامل وغسلها بفرشاة معجون الأسنان، ثم قومي بشطفها واتركيها تجف على الشماعة

في الهواء .

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