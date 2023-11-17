دليلك للعناية بنظافة الملابس الجلدية في المنزل بأمان

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- Youm7) يمكنك تنظيف السترة الجلدية في المنزل، بكل سهولة بدون إحداث أي ضرر للسترة، في حالة إذا كانت تحتاج إلى تنظيف خفيف، فالملابس الجلد لا يمكن غسلها في الغسالة حفاظًا عليها من التقشيرأوإزالة الجلد بشكل سريع، وفقًا لما جاء في موقع thespruce يمكن عرض خطوات التنظي الخفيفة للجاكيت الجلد في البيت وإبقائه في أفضل حالاته.
تنظيف السترة الجلد
خطوات تنظيف الجاكت الجلد في البيت اصنعي محلول الماء والصابون
اصنعي محلولًا من الماء الدافئ وقطرة أو اثنتين من صابون الأطباق أو منظف غسيل معتدل
للعمل على إزالة أي دهون أو بقع على الجلد، بدون فركه.
امسحي السترة
اغمسي قطعة القماش الناعم ذات الألياف الدقيقة
في المحلول الذي تم تحضيره مسبقًا، واعصريها من الماء، وامسحي الأجزاء المتسخة من السترة برفق بدون الفرك أو الدعك.
قومي بتنظيف المحلول الصابوني
بعد الانتهاء من المراحل السابقة على الفور قومي باستخدام قطعة قماش أخري نظيفة مبللة بالماء، وامسحي محلول التنظيف من على الجلد، و كرري هذه الخطوات لإزالة أي بقايا صابون كي لا تأثر على الجلد.
جفيفه في الهواء
قبل وضعه في الهواء قومي بامتصاص الرطوبة باستخدام منشفة نظيفة وجافة، ثم اتركيه في الهواء كي يجف،
في حالة إذا كانت البطانة تسمح بالغسيل ايضًا فيفضل أن تقومي بغسلها بشكل خفيف بدون وضعها في الغسالة ولكن يمكنك غسلها يدويًا للتخلص من العرق وزيوت الجسم، لذا حضري دلو مملوء بالماء والصابون وقومي بنقع السترة بالكامل وغسلها بفرشاة معجون الأسنان، ثم قومي بشطفها واتركيها تجف على الشماعة
في الهواء .
تنظيف الجاكت الجلد
تنظيف الملابس الجلد
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