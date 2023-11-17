لو شعرك ما بيطولش.. نصائح مهمة تساعدك على تعزيز نموه

MENAFN - Youm7) الفرد الحراري والتعرض بشكل دائم للحرارة يتسبب في تقصف الشعر وعدم إتاحة الفرصة له للطول، ويمكن أن تكون من أكثر المشكلات التي تواجه الفتيات بشكل كبير جدًا، ووفقًا لما جاء في موقعgoodhousekeepingنستعرض أبرز الخطوات والنصائح التي تساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل سريع وصحي .

الشعر الطويل نصائح تساعدك على إطالة الشعر بشكل أسرع وصحي قص الأطراف

يمكن أن تحففي أطرافه ويتم قص 1 سم من

الشعر ليساعده في الحصول على التغذية والتخلص من التقصف، وتجنبي القص الكامل، فالقص سلاح ذو حدين في حالة استخدامه بشكل صحيح في أوقاته

المناسبة يجعل الشعر يتنفس ويطول، لكن في حالة القص بشكل أسبوعي يتسبب في عجز الشعر .

تجنبي الحرارة



تعرض الشعر للحرارة بشكل دائم يجعل الشعر يُهلك بطريقة سريعة ويتسبب في تكسيره وتقصفه بشكل سريع، ويتسبب في عجزه لذا امتنعى عن الفرد بالحرارة، ولكن اجعلي شعرك يجف في الهواء بشكل طبيعي بدون تدخل أي حرارة .

الغسيل



احرصي على غسل الشعر بطريقة جيدة بالشامبو المناسب

ويمكن غسله مرة أو مرتين أسبوعيًا على حسب طبيعة الشعر، إذا كان الشعر دهني يفضل غسله مرتين اسبوعيًا، للتخلص من الدهون التي تتسبب في انسداد فروة الرأس وتتسبب في تكوين قشور .

تناول فيتامينات :

احرصي على تناول فيتامينات

بالاتفاق مع الطيب المتخصص بعد اجراء الفحوصات والتحاليل المناسبة.

ترطيب الشعر



اجعلي شعرك رطب بشكل دائم بالطريقة التي تفضلينها، حتي لو شعرك دهني فقومي بترطيبه بالمواد التي تناسبه .

ممارسة الرياضة

ابتعدي عن التعرض للضغط النفسي والاجهاد فهم من أبرز العوامل التي تتسبب في سقوط الشعر وعدم نموه، لذا ممارسة التمارين الرياضية عامل مهم مثل اليوجا وغيرها من الرياضة المناسبة التي تخفف من شعورك بالتوتر وتزيد من تدفق الدورة الدموية في الجسم ومن ثم تساعد في نمو الشعر.









شعر طويل لفتاةفتاة ذات شعر طول















