لو شعرك ما بيطولش.. نصائح مهمة تساعدك على تعزيز نموه

(MENAFN
- Youm7) الفرد الحراري والتعرض بشكل دائم للحرارة يتسبب في تقصف الشعر وعدم إتاحة الفرصة له للطول، ويمكن أن تكون من أكثر المشكلات التي تواجه الفتيات بشكل كبير جدًا، ووفقًا لما جاء في موقع
goodhousekeeping
نستعرض أبرز الخطوات والنصائح التي تساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل سريع وصحي .
الشعر الطويل نصائح تساعدك على إطالة الشعر بشكل أسرع وصحي قص الأطراف
يمكن أن تحففي أطرافه ويتم قص 1 سم من
الشعر ليساعده في الحصول على التغذية والتخلص من التقصف، وتجنبي القص الكامل، فالقص سلاح ذو حدين في حالة استخدامه بشكل صحيح في أوقاته
المناسبة يجعل الشعر يتنفس ويطول، لكن في حالة القص بشكل أسبوعي يتسبب في عجز الشعر .
تجنبي الحرارة
تعرض الشعر للحرارة بشكل دائم يجعل الشعر يُهلك بطريقة سريعة ويتسبب في تكسيره وتقصفه بشكل سريع، ويتسبب في عجزه لذا امتنعى عن الفرد بالحرارة، ولكن اجعلي شعرك يجف في الهواء بشكل طبيعي بدون تدخل أي حرارة .
الغسيل
احرصي على غسل الشعر بطريقة جيدة بالشامبو المناسب
ويمكن غسله مرة أو مرتين أسبوعيًا على حسب طبيعة الشعر، إذا كان الشعر دهني يفضل غسله مرتين اسبوعيًا، للتخلص من الدهون التي تتسبب في انسداد فروة الرأس وتتسبب في تكوين قشور .
تناول فيتامينات :
احرصي على تناول فيتامينات
بالاتفاق مع الطيب المتخصص بعد اجراء الفحوصات والتحاليل المناسبة.
ترطيب الشعر
اجعلي شعرك رطب بشكل دائم بالطريقة التي تفضلينها، حتي لو شعرك دهني فقومي بترطيبه بالمواد التي تناسبه .
ممارسة الرياضة
ابتعدي عن التعرض للضغط النفسي والاجهاد فهم من أبرز العوامل التي تتسبب في سقوط الشعر وعدم نموه، لذا ممارسة التمارين الرياضية عامل مهم مثل اليوجا وغيرها من الرياضة المناسبة التي تخفف من شعورك بالتوتر وتزيد من تدفق الدورة الدموية في الجسم ومن ثم تساعد في نمو الشعر.
شعر طويل لفتاة
فتاة ذات شعر طول
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