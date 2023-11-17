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المركزي للمحاسبات يطالب الدلتا للسكر باستغلال وحدات التكرير لزيادة الإنتاج

11/17/2023 11:19:25 PM
(MENAFN- Youm7) أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات ، شركة الدلتا للسكر باستغلال وحدتي تكرير السكر البالغ تكلفتهما نحو 11.6 مليون جنيه، لتكرير السكر الخام الذي اشترته الشركة وبلغت كميته 69 ألف طن هذا العام.



كما أوصى الجهاز باستغلال ماكينات مكعب السكر؛ لزيادة الإنتاجية، وذلك بعد رصد الجهاز انخفاض نسبة استغلال ماكينات مكعبات السكر البالغ تكلفتها نحو 5.4 مليون جنيه، والتي بلغت 2%، وتحمل الشركة 625 ألف جنيه قيمة إهلاك تلك الأصول، ولم تقم الشركة بدراسة الإضمحلال في قيمة تلك الوحدات في ضوء انخفاض العائد الاقتصادي المحقق منها، وفقًا للمعيار المحاسبي المصري رقم (31) إضمحلال قيمة الأصول.



أشار الجهاز، في تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة في 30 سبتمبر عام 2023، إلى ضرورة باستخدام ماكينتي تكرير السكر الخام، لفصل السكر الخام في مرحلة الطبخ من البنجر، وذلك بعدما رصد الجهاز قيام الشركة بفصل نحو 68.523 مليون جنيه من إجمالي تكلفة الإنتاج وإدراجها كتكلفة إذابه معياريًا لكمية 48.3 ألف كيلو من السكر الخام بنسبة استخلاص السكر الأبيض من السكر الخام وهي 96%، ويرجع ذلك لإضافة السكر الخام في مرحلة الطبخ من البنجر وصعوبة فصله.



طالب الجهاز، من شركة الدلتا للسكر بإرسال موافقة الشركة القابضة على إرسال شركة السكر والصناعات التكاملية كمية بديلة للموردة إليها من "الدلتا للسكر"، وذلك بعدما رصد الجهاز تضمن مبيعات شركة الدلتا للسكر إيرادات بقيمة 202.6 مليون جنيه قيمة كمية 13975 طن مسلمة لشركة السكر والصناعات التكاملية لمبادلتها مع "القابضة".



ولفت الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى تضمن القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات المصنع بنحو 33.365 مليون جنيه قيمة إشتراك صندوق العاملين عن العام المالي 2023 بالكامل، وذلك بدلًا من تحميلها بما يخص الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر عام 2023، كما لم يتم تعلية مبلغ 215.57 مليون جنيه للإيرادات تمثل فروق العملة في 30 سبتمبر لعام 2023.












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