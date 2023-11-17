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أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. بلتون فى الصدارة بـ1.9 مليار جنيه

11/17/2023 11:19:25 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر سهم "بلتون المالية القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 511.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 22.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه.



وجاء في المركز الثالث "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 104.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 800.2 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 202.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 556.6 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 45.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 493.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفي المركز السادس "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 27.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 491.1 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 95.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 474.5 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو"، بحجم تداول 858.3 ألف ورقة منفذة، وقيمة تداول 464 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أوراسكوم للاستثمار القابضة"، بحجم تداول 1.3 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 430.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 14.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 427.1 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 24383.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 4865.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 7159.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 29506.50 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 10.14% ليغلق عند مستوى 5871.14 نقطة.












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