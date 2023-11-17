-->

Saturday, 18 November 2023 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو قير للأسمدة توريد 229 ألف طن أسمدة لوزارة الزراعة خلال 3 شهور

11/17/2023 11:19:25 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، توريد كامل الحصة الشهرية من الأسمدة المقررة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أصدرت شهادات تفيد التزام الشركة بتوريد تلك الحصص.



جاء ذلك ردًا على تقرير الفحص المحدود للجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية الدورية لشركة أبو قير للأسمدة في 30 سبتمبر عام 2023، والذي تضمن ملاحظة بأن الشركة وردت كمية 229 ألف طن خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر عام 2023، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 24 نوفمبر عام 2021، ورقم 178 بتاريخ 26 يناير عام 2022، والذي يقضي بتسليم 55% من الإنتاج الفعلي (المؤيد بشهادات شهرية من مراقب الحسابات الخارجي) لوزارة الزراعة.



قالت الشركة، إنه تم تأجيل الاستلام النهائي لمشروع Z.L.D، وذلك بعدما ظهرت بعض الملاحظات الإنشائية والخاصة بشركة سامكريت، وهي تحت المعالجة، وبعد الانتهاء من هذه الأعمال سيتم الاستلام النهائي، منوهة إلى أن الوحدة في التشغيل حاليًا.



أوضحت شركة أبو قير للأسمدة، سبب عدم التزامها بتشكيل لجنة مراجعة، بصدور قرار الجمعية العامة العادية في 30 سبتمبر عام 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات، وتضمن التشكيل عضوتان مستقلتان من النساء مرشحتين من شركة ألفا أوريكس ليمتيد والشركة السعودية المصرية للاستثمار، وسيتم إعادة تشكيل لجنة المراجعة فور تحديد العضوتين.



وكشفت شركة أبو قير للأسمدة، عن خطوات تسجيل أراضي الشركة، قائلة إنه تم إقامة دعوتين قضائيتين ضد ورثة رشدي طه محمد كيره بطلب الحكم بحصة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 20 يونيو عام 1990 ومحدد لنظرهما جلستي 20 نوفمبر الجاري، و2 ديسمبر المقبل، وبالنسبة للأرض من الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) جاري استكمال الإجراءات بالتنسيق مع مأمورية الشهر العقاري.














MENAFN17112023000132011024ID1107449148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث