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668 ألف مشترك جديد فى شبكة وي خلال عام لتصل إلى 12.5 مليون عميل

11/17/2023 11:19:25 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع عدد المشتركين بشبكة الشركة المصرية للاتصالات "وي " إلى 12.538 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 11.87 مليون مشترك خلال الربع المماثل من العام الماضي بزيادة 668 ألف مشترك جديد خلال عام بنسبة نمو 6%، ومقارنة مع 12.557 مليون مشترك خلال الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 19 ألف مشترك بنسبة تراجع 0.1%.



وحققت الشركة المصرية للاتصالات إيرادات بلغت 42 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 بنسبة نمو قدرها 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، موزعة بين 23.2 مليار جنيه قيمة إيرادات وحدات أعمال التجزئة (33% من إجمالي النمو في الإيرادات)، ومبلغ 18.8 مليار جنيه قيمة إيرادات وحدات أعمال الجملة (67% من إجمالي النمو في الإيرادات).



وبلغت إيرادات وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية بالشركة المصرية للاتصالات بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام السابق بما يمثل 79% من إجمالي النمو في إيرادات وحدات أعمال التجزئة نتيجة الزيادة في إيرادات خدمات البيانات البالغة 15.2 مليار جنيه المدعومة بالزيادة في قاعدة العملاء، وقفزت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات لتحقق نموًا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو إيرادات خدمات الإتاحة المدارة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة.



وقفزت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات نموًا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو إيرادات خدمات الإتاحة المدارة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة، وحققت وحدة أعمال المشغلين نموًا بنسبة 32% مقارنة بنفس التفرة من العام السابق، وذلك بفضل الزيادة البالغة 32% في إيرادات خدمات البنية التحتية في ضوء الطلب المتزايد من مقدمي خدمات الاتصالات في مصر.














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