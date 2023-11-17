الأدب المرئى رحلة يحيى حقى ويوسف إدريس إلى السينما فى كتاب عن قصور الثقافة

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "الأدب المرئي رحلة يحيى حقي ويوسف إدريس إلى السينما، للناقدة الدكتورة سميرة أبو طالب، وذلك ضمن إصدارات إدارة النشر في الهيئة عن سلسلة آفاق السينما.

يأتي الكتاب في فصلين، الأول "بين القصة والسينما" ويتناول أوجه الاتفاق والاختلاف بين النص القصصى والفيلم السينمائي، والاقتباس القصصي في السينما، والفصل الثاني تحليل الخطاب القصصي والسينمائي، ويتناول العنوان القصصي والآخر السينمائي، واللغة القصصية والسينمائية، والحوار القصصي والسينمائى، والشخصيات القصصية والسينمائية، والزمن القصصي والسينمائي.

غلاف كتاب سلسلة افاق سينما

عن الكتاب تقول الدكتورة سميرة أبو طالب: الكتاب يخصص المساحة لقطبين من أعلام الأدب هما يحيى حقي ويوسف إدريس اللذان عُرف عنهما هذا الاهتمام باللغة الأدبية في مستوياتها المختلفة، كما كان لهما اهتمام خاص بالسينما ولغتهما؛ إن تنظيرا - كما فعل يحيى حقي في تخصيصه لمقالات كثيرة تُقدم رؤى حول واقع السينما، ولغتها وكيف تتشكل فتأتي جارحة للذوق العام حينا، ونافذة إلى العمق الإنساني في سلاسة وعذوبة أحايين أخرى- وإن إبداعا نراه في كتابات يوسف إدريس، الذي تنوعت مشاركاته في الفيلم السينمائي بين كتابة للسيناريو والحوار، أو لأحدهما دون الآخر، فضلا عن قصصه التي استحوذت على الاهتمام السينمائي؛ لتشكل تفاوتا في الاتجاه إليها بين حقبة وأخرى.

وتضيف "أبو طالب": الكتاب محاولة لتقديم رؤية فنية نقدية لما يجمع الفنين معا، فن الكتابة كإبداع فردي، وفن السينما كإبداع جماعي تتضافر فيه العديد من العناصر التي تسعى إلى تقديم مفردات النص الأدبي في إطار من لغتها الخاصة على مستوى الصورة والموسيقى والإضاءة والملابس والمكياج.. إلخ، إضافة إلى ما يقترن بهذه الرحلة الطويلة للنص الأدبي كبداية، انتهاء إلى الفيلم السينمائي كشكل إبداعي مختلف، يلجأ إلى نوع من التخفيض اللغوي في المساحة الأدبية ليفسح المجال أمام اللغة السينمائية كي تقوم بمهمة التعبير عن تلك المساحات التي جرى تخفيضها لغويا، أو تستحدث مساحتها الخاصة التي تتوافق والقراءة الإبداعية السينمائية للنص الأدبي.

سلسلة آفاق السينما تعنى بنشر الدراسات المتخصصة في الثقافة السينمائية والتلفزيونية، تصدر برئاسة تحرير الدكتور يحيى عزمي، مدير التحرير أيمن الحصري، غلاف العدد للفنان طارق راضي، وصدر مؤخرا عن السلسلة كتاب "السينما القبطية" لنادر عدلي.