معرض يضم أعمال مدحت نصر فى متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.. اعرف موعد افتتاحه

MENAFN - Youm7) يفتتح الدكتور وليد قانو رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضا استعاديا للفنان القدير مدحت نصر، وذلك اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ويعقب الافتتاح ندوة حول تجربة الفنان يتحدث خلالها كلا من الدكتور وليد قانوش، والدكتورة أمل نصر، والدكتورة عزة أبو السعود، ويستمر المعرض حتى 9 ديسمبر2023.

وقال الدكتور وليد قانوش "للفنان الكبير مدحت نصر بصمة وأسلوب وطابع خاص لا يخطئه أحد، حيث أعماله التي يعبر فيها عن الواقعية المحسوسة وليس الواقعية المرئية، كما ظل أسلوبه يتميز بالثبات في سماته العامة وفق الحقل التشكيلي والتصويري الذي تتناغم فوقه الأشكال والرموز التي تنصهر في الخلفية بطريقة فطرية صافية وعذبة، مجال بصري زاخر بالإمكانات الجمالية والرمزية، بالحلم والخيال الذي يمررهما بسلاسة إلى الآخر".

الفنان مدحت نصر من مواليد الإسكندرية 1948، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة 1971، ماجستير الفنون الجميلة 1976 (إمكانيات التصوير الضوئي في فن الصورة المطبوعة)، دكتوراه الفلسفة في التصميم المطبوع 1983 (التصوير الضوئي أداة من أدوات التشكيل في التصميم المطبوع)، عين معيداً بالكلية وتدرج في عضوية هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية من 1971 إلى 1988، أقام سبعة عشر معرضاً خاصاً، وشارك في العديد من المعارض الجماعية القومية والدولية، كما شارك في الكثير من ورش العمل وفي العديد من لجان التحكيم في مصر والخارج.

وعبر مشواره الفنى نال عدداً من الجوائز والتكريمات من بينها جوائز بينالي الإسكندرية الدولي الثاني عشر، الثالث عشر، والثاني والعشرين – جوائز المعرض العام 1981، 1982، 1984 – شهادة تقدير من ترينالي مصر الدولي الثاني لفن الجرافيك 1997 – جائزة القطع الصغيرة 2000 – شهادة تقدير كلية التربية الفنية القاهرة جامعة حلوان 2000، وللفنان مقتنيات لدى متحف الفن الحديث – متحف كلية التربية الفنية جامعة حلوان – متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية – دار الأوبرا بالقاهرة – قاعة المؤتمرات بالقاهرة – مكتبة الإسكندرية – كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية – المكتبة القومية بفالون السويد – ومقتنيات خاصة بمصر – إنجلترا – الكويت – ألمانيا – السعودية – إيطاليا – الأردن - السويد – أمريكا.