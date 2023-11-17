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بيت السحيمى ينظم حفلاً لفرقة الدور الأول.. الليلة

11/17/2023 11:19:22 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم بيت السحيمى بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً لفرقة الدور الأول، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت حيث تقدم الفرقة مزيجًا مبتكرًا من موسيقى الجاز والالحان الشرقية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني منها: "هودج"، "صحبة"، "قرار إزالة"، "هوية"، "الشعر الازرق"، " رقص الهوانم"، "ع الطريق"، "حسب الله"، "چيبسي"، "المنيل"، "كيتي "و "كازانوفا".

يرجع اسم الفرقة "الدور الاول" الي اجتماع الأعضاء يوميًا في شقة صغيرة في الطابق الأول بإحدى عمارات القاهرة عام 2003.

جدير بالذكر أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.

يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ
1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأئه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.

عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.








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