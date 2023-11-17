بيت السحيمى ينظم حفلاً لفرقة الدور الأول.. الليلة

(MENAFN
- Youm7) يقيم بيت السحيمى بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً لفرقة الدور الأول، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت حيث تقدم الفرقة مزيجًا مبتكرًا من موسيقى الجاز والالحان الشرقية.
يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني منها: "هودج"، "صحبة"، "قرار إزالة"، "هوية"، "الشعر الازرق"، " رقص الهوانم"، "ع الطريق"، "حسب الله"، "چيبسي"، "المنيل"، "كيتي "و "كازانوفا".
يرجع اسم الفرقة "الدور الاول" الي اجتماع الأعضاء يوميًا في شقة صغيرة في الطابق الأول بإحدى عمارات القاهرة عام 2003.
جدير بالذكر أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.
يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ
1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأئه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.
عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.
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