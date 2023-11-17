قصص الحرب والنصر فى ندوة مصر والعبور الثالث بمكتبة القاهرة الكبرى

MENAFN - Youm7) تقيم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك ندوة حول "مصر والعبور الثالث"، وذلك اليوم السبت، فى تمام الساعة الخامسة مساء، بمشاركة الدكتور وجيه مكى مهندس الطيران بالقوات الجوية سابقا، الذى شارك فى حرب أكتوبر73 واستشارى دولى فى محاربة الإرهاب، ويدير اللقاء يحيى رياض يوسف القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة.

تشهد الندوة نقاشا حول عبور النصر

لنستلهم منها دروس الانتماء وتعزيز روح الهوية الوطنية لدى شباب الحاضر والمستقبل، كما تشير إلى

معجزة

العبور التى ستظل خالدة ليسطر يوم العزة والكرامة، والذي انطلق فيه الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، ليثبت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات، وتدعم روح العزيمة والإصرار من أجل تغيير الواقع ومواجهة ما يحاط بمصر من مؤامرات حتى الآن.

جدير بالذكر أن القصر المقام عليه مكتبة القاهرة نسب إلى صاحبته الأميرة (سميحة) بنت السلطان (حسين كامل) أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى (إسماعيل)، ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.تقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حى الزمالك بالقاهرة وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة.