قصص الحرب والنصر فى ندوة مصر والعبور الثالث بمكتبة القاهرة الكبرى

(MENAFN
- Youm7) تقيم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك ندوة حول "مصر والعبور الثالث"، وذلك اليوم السبت، فى تمام الساعة الخامسة مساء، بمشاركة الدكتور وجيه مكى مهندس الطيران بالقوات الجوية سابقا، الذى شارك فى حرب أكتوبر73 واستشارى دولى فى محاربة الإرهاب، ويدير اللقاء يحيى رياض يوسف القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة.
تشهد الندوة نقاشا حول عبور النصر
لنستلهم منها دروس الانتماء وتعزيز روح الهوية الوطنية لدى شباب الحاضر والمستقبل، كما تشير إلى
معجزة
العبور التى ستظل خالدة ليسطر يوم العزة والكرامة، والذي انطلق فيه الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، ليثبت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات، وتدعم روح العزيمة والإصرار من أجل تغيير الواقع ومواجهة ما يحاط بمصر من مؤامرات حتى الآن.
جدير بالذكر أن القصر المقام عليه مكتبة القاهرة نسب إلى صاحبته الأميرة (سميحة) بنت السلطان (حسين كامل) أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى (إسماعيل)، ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.تقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حى الزمالك بالقاهرة وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة.
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