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فورتنايت تتيح للمستخدمين الآن طريقة جديدة للإبلاغ عن الإساءات داخل اللعبة

11/17/2023 11:19:18 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت Epic أداة جديدة لتوثيق السلوك السام في Fortnite ، وسيتمكن اللاعبون الآن من الوصول إلى التقارير الصوتية، والتي ستسجل بشكل مستمر الدردشات الصوتية في مقاطع مدتها 5 دقائق ليقدمها اللاعبون كدليل إلى المشرفين عند الإبلاغ عن التنمر وأشكال التحرش الأخرى ، وبالنسبة لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، سيتم تشغيل هذه الميزة تلقائيًا ً، وفقًا لتقرير engadget.



وسيكون للاعبي Fortnite الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا رأيًا أكبر في كيفية تطبيق التقارير الصوتية، وفي الإعدادات الرئيسية للعبة، سيكون لديهم خيار تعيينها على "التشغيل دائمًا"، والذي سينطبق على كل قناة يتواجدون فيها، أو "إيقاف عندما يكون ذلك ممكنًا"، والذي من شأنه تعطيلها في قنوات المجموعة مع الأصدقاء طالما كما تطابق تفضيلات الجميع.



وفي محاولة محتملة لتهدئة مخاوف الخصوصية، تقول Epic إن المقاطع الصوتية لن يتم الاحتفاظ بها لفترة طويلة وسيتم تخزينها محليًا فقط على جهاز المستخدم ما لم يتم تقديمها كدليل.



وفي تلك الحالات، سيتعين عليك التحرك بسرعة ومع ظهور كل تسجيل جديد، سيتم حذف التسجيل السابق، وقالت Epic: "هذا يعني أن الدقائق الخمس الأخيرة فقط من الصوت هي التي يمكن الإبلاغ عنها".



وأضافت الشركة أنه في ظل الظروف العادية، سيتم حذف المقاطع الصوتية تلقائيًا إما بعد 14 يومًا أو بمجرد اتخاذ الإجراء،
إذا استأنف اللاعب المتهم القرار خلال تلك الفترة، فقد يتم تمديده لمدة 14 يومًا أخرى.



ومع ذلك، تقول Epic إنها ستحتفظ بالمقطع الصوتي طالما كان ذلك ضروريًا إذا كان ذلك مطلوبًا قانونيًا.



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها شركات مثل Activision وMicrosoft وSony وغيرها في الماضي القريب أثناء محاولتها قمع السلوك الضار عبر الإنترنت. وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت Xbox نظامًا لإرسال مقاطع صوتية مدتها 60 ثانية إلى جانب بلاغات إساءة الاستخدام في المحادثات الصوتية.
















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