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هل Iphone 15 أفضل فى سرعات تنزيل 5G مقارنة بـ Iphone 14

11/17/2023 11:19:18 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت أبل طرازات iPhone 15 بشريحة مودم Qualcomm X70 التي تعد بسرعات 5G أسرع من X65 في طرز iPhone 14 من الجيل السابق، ويؤكد الاختبار الذي شاركته Ookla أن سرعات التنزيل قد تحسنت بشكل ملحوظ، وفقاً
لموقع macrumors.



باستخدام البيانات التي تم جمعها من Speedtest عبر الإنترنت لقياس سرعات الاتصال، تمكن موقع Ookla من تحديد أن طرازات iPhone 15 تدعم سرعات تنزيل أسرع بما يصل إلى 54 % من سرعات التنزيل المتوفرة في طرازات iPhone 14.



بالمقارنة مع طرازات iPhone 14 المكافئة، شهد iPhone 15 Plus سرعات تنزيل أسرع بنسبة 54 %، وتمتع iPhone 15 بسرعات تنزيل أفضل بنسبة 45 %، وكان iPhone 15 Pro Max أسرع بنسبة 27 %، وحقق iPhone 15 Pro تنزيلاً أفضل بنسبة 25 % سرعة.



تتمتع طرازات iPhone 15 بأعلى سرعات تنزيل من بين جميع أجهزة Apple وSamsung المدرجة في قائمة نتائج Ookla، كانت سرعات التنزيل المتوسطة على iPhone 15 Pro Max تبلغ 285 ميجابايت/ثانية، ولم تكن أجهزة iPhone الأخرى متخلفة كثيرًا.



يتمتع iPhone 15 بأبطأ متوسط سرعة تنزيل من تشكيلة Apple عند 249 ميجابايت / ثانية، لكنه لا يزال متقدمًا على أحدث الهواتف الذكية.

لاحظ أن بيانات Ookla تغطي متوسط سرعات التنزيل عبر الولايات المتحدة بأكملها، وقد يختلف الاتصال اعتمادًا على الموقع والقرب من مدينة رئيسية وموقع أقرب برج خلوي وشركة الاتصالات، تم جمع البيانات المشتركة لجهاز iPhone في الفترة من 22 سبتمبر إلى 30 أكتوبر.



كما تحسنت سرعات تنزيل 5G في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، مع توفر النتائج الكاملة على موقع Ookla الإلكتروني.
















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