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طرح مميزات ذكاء اصطناعى جديدة لتطبيق Google Photos لترتيب صورك

11/17/2023 11:19:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة جوجل فى منشور على مدونتها أن مجموعة من الميزات التي يتم طرحها على تطبيق "Google Photos" ستجعل من السهل جدًا تنظيم مكتبة الصور الخاصة بك.



وسيتعرف التطبيق تلقائيًا على الصور المشابهة التي التقطتها بتتابع سريع، وهو أمر مفيد في الأوقات التي تضغط فيها على 50 لقطة لغروب الشمس الرائع للحصول على الإطار المثالي الذي لن تنظر إليه مرة أخرى أبدًا ويجمعها في "كومة" واحدة لتنظيف مكتبتك، وفقا لتقرير engadget.



وستحدد الخدمة أفضل اختيار يمثل اللحظة على أفضل وجه، ولكن يمكنك اختيار الصورة التي تريدها يدويًا أيضًا ، وإذا كنت تفضل وجود العديد من غروب الشمس المنتشرة فى مكتبتك، فيمكنك إيقاف تشغيل التراص.



وستقوم الصور أيضًا بتنظيم صورك تلقائيًا، وفصل المعرفات والإيصالات والتذاكر في ألبومات مختلفة، وهي ميزة يبدو أنها كانت موجودة منذ زمن طويل نظرًا لمدى جودة Google Photos في التعرف على ما هو موجود في صورك، ويمكنك أيضًا إضافة حدث إلى التقويم الخاص بك مباشرةً من لقطة شاشة أو صورة تذكرة، وهو ما يبدو مفيدًا حقًا.



ومن غير المستغرب أن تقول جوجل إن كل هذه الميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي قامت الشركة مؤخرًا بحشره في جميع منتجاتها بشكل عام.



ومع ذلك، كانت صور جوجل مدعومة دائمًا بالذكاء الاصطناعى لسنوات، وقامت الخدمة بامتصاص جميع صورك وتخزينها مقابل تدريب خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بها عليها لتتمكن من التعرف على محتوياتها.














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