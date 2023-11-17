أبل تتيح اشتراك مجانى من خدمة Apple Music لمالكى Playstation5.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل وفرت لمالكي أجهزة PlayStation 5 ما يصل إلى 6 أشهر مجانية من خدمة بث Apple Music، حيث ستسمح أبللمالكي PS5 بالاستمتاع بجميع مزايا خدمة بث الموسيقى، والتي توفر حوالي 100 مليون مقطوعة موسيقية للاستماع بدون إعلانات، وفقًا لتقرير digital trend.وبحسب التقرير، فإن العرض متاح في 68 دولة والاشتراك متاح حتى 15 نوفمبر 2024، وبعد تنشيط النسخة التجريبية المجانية على جهاز PS5، يمكنك استخدام Apple Music ليس فقط على وحدة التحكم ولكن أيضًا على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز اللوحي أو أي جهاز آخر يوفر Apple Music. إليك ما يتعين عليك فعله

1 – ابحث عن تطبيق Apple Music من شريط البحث بوحدة التحكم PS5، أو ابحث عنه ضمن جميع التطبيقات

في صفحة الوسائط الرئيسية.

2 - قم بتنزيل تطبيق Apple Music وفتحه واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.3 – قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك أو قم بإنشاء معرف Apple إذا لم يكن لديك واحد بالفعل.وسيتم فرض رسوم على الأشخاص الذين يسعدهم الالتزام بالخدمة في نهاية الفترة التجريبية المجانية بمبلغ 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا للخطة الفردية، و17 دولارًا أمريكيًا شهريًا للخطة العائلية مع وصول غير محدود لما يصل إلى ستة أشخاص، أو 6 دولارات شهريًا إذا كنت إعادة طالب.وليس لديك جهاز PS5 ولكنك تريد تجربة Apple Music مجانًا؟ هناك عدة طرق أخرى يمكنك من خلالها الحصول على الخدمة دون تسليم أي أموال نقدية، على سبيل المثال وتقدم الشركة حاليًا نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد يمكن إطلاقها عبر عملية تسجيل بسيطة.وتتوفر أيضًا ستة أشهر من Apple Music مجانًا عند شراء AirPods Pro أو AirPods Buds أو سماعات الرأس AirPods Max أو مكبر الصوت الذكي HomePod أو HomePod Mini أو أجهزة Beats الصوتية المختلفة.