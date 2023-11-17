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طريقة ترجمة النص من صورة باستخدام ترجمة جوجل.. خطوات

11/17/2023 11:19:18 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم خدمة الترجمة من جوجل ميزة تتيح للمستخدمين استخراج النص من الصور وترجمته، ما يجعلها ملائمة للمسافرين ومتعلمي اللغة والأفراد الذين يتعاملون مع محتوى متعدد اللغات.



تكون ميزة ترجمة الصور في خدمة الترجمة من جوجل مفيدة عند مواجهة نص أجنبي في الصور أو اللافتات أو القوائم أو أي محتوى مرئي، كما تعتبر هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص للتغلب على حواجز اللغة أثناء التنقل.



وسواء كنت تقوم بفك رموز قائمة في بلد أجنبي أو تترجم مستندًا تم التقاطه على هاتفك، فإن خدمة الترجمة من جوجل تعمل على تبسيط العملية.


وفيما يلي الخطوات لتسخير هذه الأداة القوية


افتح تطبيق ترجمة جوجل على جهازك المحمول أو انتقل إلى موقع ترجمة جوجل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



حدد اللغتين التي تريد الترجمة بينهما.



اضغط على أيقونة الكاميرا.



قم بتوجيه الكاميرا نحو الصورة التي تحتوي على النص الذي تريد ترجمته.



ستقوم خدمة الترجمة من جوجل تلقائيًا باكتشاف النص الموجود في الصورة وترجمته إلى اللغة التي حددتها.



يمكنك أيضًا تحديد النص الذي تريد ترجمته يدويًا عن طريق النقر عليه وسحبه بإصبعك.



ستعرض ترجمة جوجل النص المترجم أعلى الصورة

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لترجمة النص من صورة باستخدام خدمة الترجمة من جوجل:



تأكد من أن الصورة مضاءة جيدًا وأن النص واضح.



استخدم كاميرا عالية الجودة لالتقاط الصورة.



قم بقص الصورة للتركيز على النص الذي تريد ترجمته.



إذا كان النص صغيرًا أو ضبابيًا، فيمكنك تكبير الصورة.



إذا كان النص بلغة أجنبية، فستحاول خدمة الترجمة من جوجل اكتشاف اللغة تلقائيًا.



يمكنك أيضًا تغيير اللغة يدويًا عن طريق تحديد خيار "الكشف عن اللغة".














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