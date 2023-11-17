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عودة خدمات الاتصالات جزئيا في غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود

11/17/2023 11:18:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة، بالتل وجوال، عودة خدمات الاتصالات بشكل جزئي في القطاع بعد دخول كمية محدودة من الوقود عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


وذكرت الشركتان في بيان "نود الإعلان عن عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) بشكل جزئي في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة (الأونروا)".

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