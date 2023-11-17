عودة خدمات الاتصالات جزئيا في غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود

وذكرت الشركتان في بيان "نود الإعلان عن عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) بشكل جزئي في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة (الأونروا)".

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