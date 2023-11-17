عودة خدمات الاتصالات جزئيا في غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة، بالتل وجوال، عودة خدمات الاتصالات بشكل جزئي في القطاع بعد دخول كمية محدودة من الوقود عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وذكرت الشركتان في بيان "نود الإعلان عن عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) بشكل جزئي في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة (الأونروا)".
MENAFN17112023000130011022ID1107449130
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.