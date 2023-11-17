قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى ودار لرعاية المسنين بغزة

قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى ودار لرعاية المسنين بغزة
التاريخ
11/17/2023 11:17:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة.
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