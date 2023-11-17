صحة غزة: الوضع الإنساني في مجمع الشفاء كارثي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خلال تصريحات صحفية: "لدينا داخل مجمع الشفاء ما بين 7 إلى 10 آلاف شخص والطعام الذي سمح باحتلاله يكفي فقط 400.
وأضاف بأن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية لمجمع الشفاء وآبار المياه وشبكة الأوكسيجين.
وتابع بأن 51 مريضا في مجمع الشفاء ارتقوا شهداء بينهم 4 من الأطفال الخدج وبأن الوضع الإنساني في مجمع الشفاء كارثي ولا توجد حتى كسرة خبز.
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