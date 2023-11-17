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صحة غزة: الوضع الإنساني في مجمع الشفاء كارثي

11/17/2023 11:16:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خلال تصريحات صحفية: "لدينا داخل مجمع الشفاء ما بين 7 إلى 10 آلاف شخص والطعام الذي سمح باحتلاله يكفي فقط 400.

وأضاف بأن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية لمجمع الشفاء وآبار المياه وشبكة الأوكسيجين.

وتابع بأن 51 مريضا في مجمع الشفاء ارتقوا شهداء بينهم 4 من الأطفال الخدج وبأن الوضع الإنساني في مجمع الشفاء كارثي ولا توجد حتى كسرة خبز.

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