الأمم المتحدة: لا يمكننا إرسال خبراء إلى مستشفى الشفاء في غزة

أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تستطيع حاليا إرسال خبرائها إلى مستشفى "الشفاء" في غزة من أجل تقييم الوضع هناك.



وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين يوم أمس الجمعة: "نسعى إلى أن تكون لدينا عيوننا لتقييم الوضع، ولكن حتى الآن هذا مستحيل".

وتابع: "لم نكن قادرين على إنشاء بعثة لتقييم الوضع في المستشفى بسبب القلق الأمني القائم. لكننا نتابع تطورات الوضع، بالطبع".



وأكد دوجاريك أنه "لا يجوز استخدام المستشفيات أبدا في العمليات القتالية". وكالات



