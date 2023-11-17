جلسة عامة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في غزة

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، أمس الجمعة، جلسة عامة غير رسمية بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، بناء على طلب من البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، والبعثة الدائمة لجمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين.



واستمعت الجمعية العامة لإحاطة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة لاجئي فلسطين (الاونروا)، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، ومنظمة اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الغذاء العالمي حول الأوضاع الإنسانية المأساوية ومعاناة المدنيين الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء، وذلك بحضور عدد كبير من الدول الأعضاء على مستوى السفراء والمراقبين في الأمم المتحدة.



وفي كلمته التي افتتح فيها الجلسة، أكد رئيس الجمعية العامة، ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار الإنساني بشكل فوري، وعلى ضرورة العمل وفقا للمبادئ التي أُنشأت الأمم المتحدة لدعمها، ولإنقاذ الأرواح والأجيال المقبلة من الحرب.



وأشار الى أن نقص الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية الأساسية يتسبب في سلسلة من المعاناة، مشددا على ضرورة العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة خلال جلستها العاشرة الطارئة، وقرار مجلس الأمن 2712 (2023).



وفي كلماتهم، قام ممثلو منظمات الأمم المتحدة المعنية في المجال الإنساني بالإجماع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، معبرين عن قلقهم من النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية للسكان والتي ستؤدي إلى تفاقم العديد من الامراض والتي بدأت بعضها بالانتشار بشكل فعلي.



بدوره، أشار سفير دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في كلمة المجموعة العربية، إلى دخول الحرب على غزة مرحلة جديدة، ازداد فيها الدمار والقتل والاضطهاد ضد سكان غزة أضعاف ما شهده العالم أجمع في الأيام الماضية، منوها إلى بلوغ عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين إلى حوالي 12000 شهيد، بينهم تقريبا 5000 طفل، إلى جانب وجود أكثر من الفين شخص تحت الأنقاض.



وأكد أنه لا يوجد هناك أي مبرر أو أي غطاء سياسي أو عسكري يسمح باستهداف المستشفيات، معبرا عن إدانة المجموعة العربية ورفضها للتهديدات الإسرائيلية المتواصلة ضد مستشفيات القطاع التي خرج نصفها عن الخدمة بشكل تام بسبب القصف الإسرائيلي أو منع قوات الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.



من جهته، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عميق تقدير دولة فلسطين للجهود التي تقوم فيها هذه المنظمات والهيئات والمؤسسات وكوادرها الذين يواصلون عملهم في أحلك الظروف، مطالبا الدول كافة للاستماع لخطاباتهم وتنفيذ دعواتهم بضرورة وقف إطلاق النار الإنساني بشكل فوري.



وشدد على الحاجة القصوى لوقف إطلاق النار لحماية الأطفال والنساء والمدنيين والجرحى والمرضى المعرضة حياتهم جميعا للخطر في قطاع غزة، ووصول المساعدات الإنسانية الى شعبنا في القطاع، معبرا عن أمله بأن يكون الاجتماع اليوم خطوة مهمة باتجاه اتخاذ خطوات عملية لإيقاف الرعب الذي يعيشه شعبنا في غزة، ولإيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك محاولات النقل القسري للسكان المدنيين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني مر بنكبة واحدة في العام 1948، ولا نريد تكرارها. وفا