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صندوق النقد: الأردن ومصر ولبنان تواجه صعوبات بسبب أحداث غزة

11/17/2023 11:16:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الجمعة، إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها رويترز، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية المحتلة، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.


وترى جورجيفا أن تأثير الحرب على ‏الاقتصاد العالمي محدود للغاية ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد.‏

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