بوتين: الاقتصاد الروسى سيتحول للنمو هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن النشاط الاقتصادي في بلاده من المتوقع أن يتحول للنمو هذا العام، بعد انكماشه خلال العام الماضي في أعقاب فرض العقوبات الغربية.

وأوضح“فلاديمير بوتين” أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا من المتوقع أن يتجاوز 3% هذا العام، وهو أفضل من التوقعات الرسمية السابقة، حسبما ذكرت“رويترز”.

وقال بوتين في منتدى ثقافي في سان بطرسبرج:“قلنا هذا طوال الوقت، سيكون النمو 2.7%، ثم 2.5%، ثم 2.8%، والآن نقول بثقة: سيكون أكثر من 3%”.

وبحسب التقدير الأولي لهيئة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2023 بعد زيادة بنسبة 4.9% في الربع الثاني وانخفاض بنسبة 1.8% في الربع الأول.

وفي الشهر الماضي، قدر البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة تتراوح بين 2.2% و2.7%، بعد أن انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% في عام 2022، ضمن تداعيات فرض الغرب عقوبات شاملة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.