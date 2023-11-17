بوتين: الاقتصاد الروسى سيتحول للنمو هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن النشاط الاقتصادي في بلاده من المتوقع أن يتحول للنمو هذا العام، بعد انكماشه خلال العام الماضي في أعقاب فرض العقوبات الغربية.
وأوضح“فلاديمير بوتين” أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا من المتوقع أن يتجاوز 3% هذا العام، وهو أفضل من التوقعات الرسمية السابقة، حسبما ذكرت“رويترز”.
وقال بوتين في منتدى ثقافي في سان بطرسبرج:“قلنا هذا طوال الوقت، سيكون النمو 2.7%، ثم 2.5%، ثم 2.8%، والآن نقول بثقة: سيكون أكثر من 3%”.
وبحسب التقدير الأولي لهيئة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2023 بعد زيادة بنسبة 4.9% في الربع الثاني وانخفاض بنسبة 1.8% في الربع الأول.
وفي الشهر الماضي، قدر البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة تتراوح بين 2.2% و2.7%، بعد أن انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% في عام 2022، ضمن تداعيات فرض الغرب عقوبات شاملة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
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