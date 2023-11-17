مقتل 26 فلسطينياً أغلبهم من الأطفال في قصف إسرائيلي على خان يونس في غزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لوفاة نحو 26

فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية

عن مصادر محلية قولها

إن الطائرات الإسرائيلية

شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لوفاة 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية

مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وجنوب القطاع، استهدفت الطائرات الإسرائيلية

الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لقتل عدد من الفلسطينيين نقلوا إلى مستشفى النجار.

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