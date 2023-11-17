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أبل تعتزم تبني نظام لتحسين الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد

11/17/2023 8:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تعتزم شركة أبل عملاق التكنولوجيا تبني معيار رسائل سيجعل الرسائل النصية بين هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد تجربة أفضل.

وأكدت أبل إنها ستتبنى خدمات التواصل الغني "في وقت لاحق من العام المقبل"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتعتبر خدمات التواصل الغني معيارا صناعيا للمراسلة ويسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال صور ومقاطع فيديو عالية الجودة والدردشة عبر شبكة "واي فاي"، بالإضافة إلى بيانات الهاتف المحمول ويمكن المستخدمين من معرفة وقت قراءة الرسائل - وهي مجموعة من الخصائص غير موجودة حاليا أو لا تعمل بنفس المعيار عند تبادل الرسائل بين هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

وحتى الآن، كانت شركة أبل تركز على نظام الرسائل الخاص بها "آي ماسيج" الذي يسمح بالتواصل السلس بين الأجهزة آيفون.

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