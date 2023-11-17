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إطلاق نار في مستشفى بولاية نيوهامشير الأمريكية يسفر عن سقوط ضحايا

11/17/2023 8:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت السلطات في ولاية نيوهامشير الأمريكية
مساء الجمعة وفاة مشتبه به في إطلاق نار في مستشفى عام أوقع "ضحايا عدة"، دون تحديد ما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا.

وجاء في بيان لأجهزة الأمن والطوارئ في الولاية الريفية الواقعة في شمال شرق البلاد، على منصة "إكس" أنه "تم احتواء الوضع المتأزم في مستشفى نيوهامشير. لقد قضى المشتبه به".

وكانت الشرطة المحلية قد أعلنت قبيل ذلك عبر "إكس": "حصول إطلاق نار في مستشفى عام في كونكورد في ولاية نيوماشير"، مشيرة إلى سقوط "ضحايا عدة"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتشهد الولايات المتحدة بشكل شبه يومي عمليات قتل وإطلاق نار.

وفي نهاية أكتوبر سجّلت في ولاية ماين المجاورة أسوأ حصيلة إطلاق نار في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، حين عمد رجل بواسطة بندقية نصف آلية إلى إطلاق النار داخل صالة بولينغ ثم فتح النار بعد نحو عشر دقائق في مطعم ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 13، قبل أن ينتحر.

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