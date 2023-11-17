إطلاق نار في مستشفى بولاية نيوهامشير الأمريكية يسفر عن سقوط ضحايا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت السلطات في ولاية نيوهامشير الأمريكية
مساء الجمعة وفاة مشتبه به في إطلاق نار في مستشفى عام أوقع "ضحايا عدة"، دون تحديد ما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا.
وجاء في بيان لأجهزة الأمن والطوارئ في الولاية الريفية الواقعة في شمال شرق البلاد، على منصة "إكس" أنه "تم احتواء الوضع المتأزم في مستشفى نيوهامشير. لقد قضى المشتبه به".
وكانت الشرطة المحلية قد أعلنت قبيل ذلك عبر "إكس": "حصول إطلاق نار في مستشفى عام في كونكورد في ولاية نيوماشير"، مشيرة إلى سقوط "ضحايا عدة"، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وتشهد الولايات المتحدة بشكل شبه يومي عمليات قتل وإطلاق نار.
وفي نهاية أكتوبر سجّلت في ولاية ماين المجاورة أسوأ حصيلة إطلاق نار في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، حين عمد رجل بواسطة بندقية نصف آلية إلى إطلاق النار داخل صالة بولينغ ثم فتح النار بعد نحو عشر دقائق في مطعم ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 13، قبل أن ينتحر.
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