للاسبوع الرابع .. حزب إرادة- فرع العقبة صوت واحد مع غزة - صور وفي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- شارك أعضاء حزب إرادة فرع العقبة وللأسبوع الرابع على التوالي بالوقفة التضامنية لدعم أهلنا وأشقاؤنا في قطاع غزّة
إيماناً منّا بأن لا صوت يعلو على صوت الحق، وبالتشارك مع جميع الفعاليات الشعبية في محافظة العقبة، تنديداً بالعدوان على المدنيين والنساء والأطفال،وجرائم الحرب التي يقوم بها العدو الصهيوني وشجباً للموقف الدوليّ المنحاز.
وسنبقى على خطى قيادتنا الهاشمية في الدفاع عن فلسطين بكل ما أوتينا من عزم وإرادة.
حمى الله الوطن قيادةً وشعباً.
MENAFN17112023000151011027ID1107448972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.