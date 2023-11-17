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للاسبوع الرابع .. حزب إرادة- فرع العقبة صوت واحد مع غزة - صور وفي

11/17/2023 7:22:29 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- شارك أعضاء حزب إرادة فرع العقبة وللأسبوع الرابع على التوالي بالوقفة التضامنية لدعم أهلنا وأشقاؤنا في قطاع غزّة
إيماناً منّا بأن لا صوت يعلو على صوت الحق، وبالتشارك مع جميع الفعاليات الشعبية في محافظة العقبة، تنديداً بالعدوان على المدنيين والنساء والأطفال،وجرائم الحرب التي يقوم بها العدو الصهيوني وشجباً للموقف الدوليّ المنحاز.

وسنبقى على خطى قيادتنا الهاشمية في الدفاع عن فلسطين بكل ما أوتينا من عزم وإرادة.

حمى الله الوطن قيادةً وشعباً.

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