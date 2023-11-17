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5 شهداء في غارة على مخيم بلاطة بنابلس

11/17/2023 7:22:29 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ، عن استشهاد 5 اشخاص وإصابة شخصين آخرين على الأقل ، جرّاء قصف مبنى في مخيم بلاطة في مدينة نابلس فجر السبت.

وأشار الهلال الأحمر الى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في مكان الاستهداف في مخيم بلاطة.

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