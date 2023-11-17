5 شهداء في غارة على مخيم بلاطة بنابلس
التاريخ
11/17/2023 7:22:29 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ، عن استشهاد 5 اشخاص وإصابة شخصين آخرين على الأقل ، جرّاء قصف مبنى في مخيم بلاطة في مدينة نابلس فجر السبت.
وأشار الهلال الأحمر الى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في مكان الاستهداف في مخيم بلاطة.
MENAFN17112023000151011027ID1107448971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.