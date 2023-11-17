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صفحات صهيونية ممولة تدعو للهجرة الى الاردن

11/17/2023 7:22:29 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - دعت صفحات صهيونية ممولة عبر موقع فيسبوك ، الفلسطينيين في الضفة الغربية للهجرة الى الأردن.

وقال منشور لاحد هذه الصفحات، واسمها هاجروا الآن : " الى العرب في يهودا وسامرة، هاجروا من أراضي الجدود الى الأردن قبل فوات الأوان".


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