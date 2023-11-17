صفحات صهيونية ممولة تدعو للهجرة الى الاردن
التاريخ
11/17/2023 7:22:29 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - دعت صفحات صهيونية ممولة عبر موقع فيسبوك ، الفلسطينيين في الضفة الغربية للهجرة الى الأردن.
وقال منشور لاحد هذه الصفحات، واسمها هاجروا الآن : " الى العرب في يهودا وسامرة، هاجروا من أراضي الجدود الى الأردن قبل فوات الأوان".
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