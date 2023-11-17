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ذياب بن محمد يطّلع على مبادرات الشركات لتطوير قطاع الطيران

11/17/2023 7:22:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ((معرض دبي للطيران)) 2023.

وتفقد سموه عدداً من أجنحة الشركات، التي تعرض أحدث المنتجات والابتكارات في مجالات الطيران المدني والدفاع الجوي والصناعة الجوية.

دعم الجهود

وشملت جولة سموه عدداً من أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في المعرض، ومن ضمنها مجموعة ((إيدج)) للتكنولوجيا المتقدمة، وشركة ((مبادلة)) للاستثمار، وشركة ((كاليدوس))، حيث تبادل سموه الأحاديث مع ممثلي الشركات المحلية والإقليمية المشاركة، بشأن مبادراتهم ومشاريعهم الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع الطيران في دولة الإمارات والمنطقة، ودعم جهود تبني نهج الاستدامة في الصناعة الجوية.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، وفيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

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