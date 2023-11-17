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وزير الدولة لشؤون الدفاع يزور الأجنحة في اليوم الأخير للحدث

11/17/2023 7:22:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بجولة خلال اليوم الأخير من معرض دبي للطيران 2023 في دورته الـ18 والذي يقام في مطار آل مكتوم الدولي.

وزار معاليه خلال جولته عدداً من أجنحة الجهات المحلية والدولية المشاركة بالمعرض، من ضمنها جناح شركة (وكالة الإمارات للفضاء) وشركة (سندان) الوطنية والجناح الروسي.

كما زار خلال جولته جناح (القوات الجوية والدفاع الجوي) الإماراتي وجناح (شرطة أبوظبي) و(شرطة دبي) بالإضافة إلى جناح (البحث والإنقاذ).

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