قطاع الطيران أساسي في الاستراتيجية الصناعية للإمارات

أكد أسامة أمير فضل وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية أن قطاع الطيران والفضاء في الدولة مكون أساسي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.

وأفاد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ((وام)) على هامش فعاليات معرض دبي للطيران أن الشركات الصناعية في قطاع الطيران المحلي تتمتع بالتنوع مع وجود شركات كبيرة، وشركات صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاع.

محفزات

وأوضح أنه مع وجود محفزات للقطاع الصناعي في الدولة، فالشركات الكبيرة لا تطلب الدعم، بل تقدم الدعم معنا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: ((هناك مصانع وطنية ومبتكرون داخل الدولة يسهمون في تعزيز قطاع الطيران، مثل ((ستراتا)) و((سند))، والعديد من الشركات الصناعية الدفاعية المختلفة الأخرى، وهم جميعهم يسهمون بدعم وتعزيز وتنفيذ هذه الاستراتيجية)).

وأوضح أن قطاع الطيران ينطوي على محاور ومجالات مختلفة، بدءاً من قطاع البحث والتطوير، وصولاً إلى قطاع التصنيع في الطيران وقطاع العمليات ومزودي خدمات الإصلاح.

وأوضح أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية تم إطلاق مجموعة من الحوافز والممكنات، التي من شأنها دعم وتسريع الوصول لأهداف هذه الاستراتيجية.

وقال: ((أدخلنا المحفزات من خلال برنامج (اصنع في الإمارات)، الذي تم من خلاله دعوة كافة المستثمرين والمبتكرين داخل وخارج الدولة للقدوم، والمساهمة في الوصول إلى المستهدف، وليكونوا محركين رئيسيين في تنمية الصناعة في المستقبل)).

ولفت إلى أن هذه الحوافز تتنوع ما بين تقديم حوافز تمويلية تنافسية للمستثمرين، وبين تقديم حوافز من المناطق الصناعية المختلفة على صعيد الأسعار التنافسية للأراضي ومختلف الموارد، وحزم الحوافز تختلف حسب طبيعة المستثمر وطبيعة الاستثمار، الذي يقوم به.

برنامج خاص

وتابع قائلاً: ((من ضمن برنامج (اصنع في الإمارات) أطلقنا برنامجاً خاصاً بالمشتريات للشركات الوطنية والمستثمرين الوطنيين داخل الدولة، بحيث يكون لديهم أولوية في المشتريات إزاء المزودين الآخرين، وهذا البرنامج من أهم البرامج، التي تسهم في تنمية الاستثمار المحلي وبالذات للشركات الصغيرة والمتوسطة)).

واختتم قائلاً: ((هناك شركات مختلفة في قطاع الطيران مستفيدة من الحوافز، ونعمل على استكمال المنظومة، التي نسعى إليها في تطوير قطاع صناعة وقطاع طيران متمكن داخل الدولة)).