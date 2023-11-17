معرض دبي للطيران يختتم فعالياته بصفقات تتجاوز 367 مليار درهم

اختتمت، أمس، فعاليات الدورة الـ18 من ((معرض دبي للطيران 2023))، التي تعد من ضمن أكبر الدورات في تاريخ المعرض من حيث عدد الشركات المشاركة، والصفقات المعلنة التي بلغت أكثر من 100 مليار دولار (367 مليار درهم).

وشهدت فعاليات الدورة الحالية مشاركة أكثر من 1400 عارض من 148 دولة، إذ جمعت الإمارة كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء من العالم لاستشراف مستقبل واستدامة القطاع، حيث أكدت الدورة الحالية أن صناعة الطيران في دبي تمضي بخطوات ثابتة وطموحة نحو رسم معالم مستقبل أكثر استدامة.

صفقات

وخلال المعرض طلبت ناقلات دبي ((طيران الإمارات)) و((فلاي دبي)) 140 طائرة، بقيمة جاوزت الـ69 مليار دولار، بينما جاوز مجموع الصفقات التجارية أكثر من 367 مليار درهم منها 23.06 صفقة لوزارة الدفاع.

وشكلت النسخة الثامنة عشرة من معرض الطيران، فرصة لاستضافة الشركات من أنحاء العالم، لمناقشة الحلول التي أسهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لا سيما في الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير في عدد المسافرين من وإلى المنطقة. ولعب معرض دبي للطيران دوراً مهماً في تحفيز طلبيات شراء الطائرات وأشعل المنافسة بين إيرباص وبوينغ. ومن المتوقع أن تكون طيران الإمارات بطل المعرض هذا العام.

واستحوذت الابتكارات على اهتمام شركات الطيران في المنطقة، الأمر الذي ظهر من خلال إبرام الصفقات والعقود خاصة في قطاع الطيران التجاري، خصوصاً أن الصناعة باتت بحاجة ماسة إلى التركيز أكثر على الابتكارات لمواكبة تطور ونمو قطاع الطيران، الذي بات محركاً أساسياً لعمليات التحول الاقتصادي في المنطقة.

وركز معرض دبي للطيران 2023 على دعم حملة ((اصنع في الإمارات))، من خلال توفير منصة مخصصة للشركات العالمية لاستكشاف المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية لكبار المسؤولين التنفيذيين.

وتناولت فعاليات الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران، قطاع الفضاء باعتباره عنصراً رئيسياً لنمو مستقبل الدول وقطاع الطيران بشكل عام، الأمر الذي جاء بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو استكشاف الفضاء وتعزيز نموه.