القائد العام لشرطة دبي بالوكالة يلتقي الطلبة المرشحين خلال معرض دبي للطيران

التقى اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، على هامش مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض دبي للطيران 2023، والمقام في مطار آل مكتوم الدولي، بمشاركة أكثر من 1400 جهة لعرض أحدث الابتكارات والإنجازات في مجال الطيران والمجالات الأمنية والشرطية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية ونظم الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن برنامج ((MENTOR))، برنامج مساعدي القائد العام الإشرافي على دورات الطلبة المرشحين والمرشحات 2023 - 2024.

واطلع الطلبة خلال زيارتهم معرض دبي للطيران على محتويات منصة شرطة دبي، الهادفة إلى إبراز تطور خدمات شرطة دبي الأمنية والجنائية والمجتمعية، في واحد من أهم المعارض العالمية في مجال الطيران، وتعزيز سمعة دبي ومكانتها الريادية في العالم.

كما اطلعوا على خدمات شرطة دبي المعروضة في المنصة، ومنها تطبيق شرطة دبي الذكي، وجوائز القمة الشرطية العالمية 2024، ومراكز الشرطة الذكية.